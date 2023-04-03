Чеферин о Суперлиге: Будет интересно посмотреть, как клубы с уголовными делами будут спасать футбол
"Барселона" защищается в "деле Негрейры", а "Ювентус", о финансовых махинациях
Фото: The Guardian Nigeria
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал Суперлигу и клубы-основателей.
"Этот проект до сих пор в разработке только ради публикаций в газетах и эго отдельных заинтересованных лиц. Они пытаются что-то делать для того, чтобы укрепить свои позиции в случае переговоров с УЕФА, но они не поняли, что обсуждать тут нечего.
Я согласился встретиться с сотрудниками их агентства, А22 Sports, и предложил позвать представителей клубов и фанатских сообществ. Карл-Хайнц Румменигге точно это описал: "Для вас это будет Ватерлоо".
История с "Ювентусом" закончилась так, как и должна была, неправильно было все. Я хочу отметить, что с уважением отношусь к клубу, как в целом и ко всем, кто занимается Суперлигой. Это великие клубы, которые представляют собой намного большее, чем инициативы их лидеров. Если руководство клуба принимает плохие решения, это не значит, что я буду против клуба в целом, тем более не против его игроков и фанатов.
Но интересное дело: из трех клубов, мнящих себя спасителями футбола, на один завели уголовное дело из-за махинаций с бюджетом (имеется ввиду "Ювентус", – прим. ред.), на другой – из-за переводов денег одному из руководителей судейского комитета ("Барселона", – прим. ред.). Посмотрим, не будет ли чего-нибудь и про третий клуб.
Интересно посмотреть, как же они будут спасать футбол", – сказал Александер Чеферин.
Напомним, что с "Ювентуса" зимой сняли 15 очков за дело о приросте капитала и финансовых махинациях. Сейчас УЕФА также взялся расследовать "дело Негрейры". Параллельно дело ведут испанские суды.
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