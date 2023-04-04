  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Сборную Украины может возглавить хорват, президент Ла Лиги оболгал Барселону. Главные новости за 3 апреля

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Много инсайдов и громкий скандал в Испании

Сборную Украины может возглавить хорват, президент Ла Лиги оболгал Барселону. Главные новости за 3 апреля

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: George Tewkesbury/PA Images

UA-Футбол
Новина українською

Сборную Украины может возглавить экс-тренер АПЛ

Имя Славена Билича назвал главный инсайдер современного футбола Фабрицио Романо. Якобы УАФ даже контактировала с хорватом, и тот выразил интерес к работе. В 2006-12 Билич небезуспешно возглавлял Хорватию, так что о футболе сборных знает не понаслышке. Его последним местом работы был английский "Уотфорд", откуда хорвата уволили в марте.

Президента Ла Лиги обвинили в даче ложных показаний против "Барселоны"

Издание La Vanguardia узнало, что Хавьер Тебас в письме прокуратуре солгал насчет улик против экс-президентов "Барсы" Хосепа Бартомеу и Сандро Роселя по "делу Негрейры". Сам функционер это опровергает - мол, он только выдвинул версию. Параллельно каталонцы не на шутку обиделись и теперь требуют, чтобы Тебас покинул пост. Вот так номер.

"Эвертон" дома остановил "Шпор", Миколенко вышел на замену

"Тоттенхэм" пропустил на 90-й минуте и это, наверное, справедливо - матч был равным. Наш Виталий Миколенко за четверть часа на поле выиграл сразу 5 единоборств и в целом смотрелся сильно - может, это даже поможет экс-динамовцу вернуться в основу. Борьба его "Эвертона" за выживание продолжается.

Ребров получил предложения от европейских клубов

Об этом заявляет Виктор Вацко. По его информации, заинтересованные клубы "регулярно выступают в ЛЧ". На данный момент Ребров тренирует "Аль-Айн" в ОАЭ, но его шансы на чемпионство минимальны, а контракт истекает в июне. Ранее СМИ связывали тренера со сборной Украины, но стороны этого не подтвердили.

"Челси" ищет нового тренера. В шорт-листе сразу пять претендентов

Губа не дура, как говорится. "Челси" засматривается на Нагельсманна, Почеттино и еще трех известных специалистов, которых вы точно знаете. Спешку синих можно понять: после отставки Грэма Поттера у них много работы. В АПЛ клуб идет лишь 11-м, а в ЛЧ жребий свел его с "Реалом". Медлить опасно.

В УПЛ могут вернуть вечерние матчи

Речь о слоте на 17:00. Еще осенью все матчи УПЛ перенесли на более раннее время для экономии электричества, но сейчас весна, и световой день позволяет проводить матчи и вечерами тоже. Если решение утвердят, болельщики смогут за день посмотреть больше украинского футбола в режиме live - профит очевиден.

По теме
yellow-arrow
Легенда Реала подал в отставку с поста главного тренера Олимпиакоса
yellow-arrow
Чеферин о Суперлиге: Будет интересно посмотреть, как клубы с уголовными делами будут спасать футбол
yellow-arrow
Осечка Шахтера, победы Динамо и Днепра-1, увольнение Поттера. Главные новости за 2 апреля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде