Сборную Украины может возглавить хорват, президент Ла Лиги оболгал Барселону. Главные новости за 3 апреля

Имя Славена Билича назвал главный инсайдер современного футбола Фабрицио Романо. Якобы УАФ даже контактировала с хорватом, и тот выразил интерес к работе. В 2006-12 Билич небезуспешно возглавлял Хорватию, так что о футболе сборных знает не понаслышке. Его последним местом работы был английский "Уотфорд", откуда хорвата уволили в марте.

Издание La Vanguardia узнало, что Хавьер Тебас в письме прокуратуре солгал насчет улик против экс-президентов "Барсы" Хосепа Бартомеу и Сандро Роселя по "делу Негрейры". Сам функционер это опровергает - мол, он только выдвинул версию. Параллельно каталонцы не на шутку обиделись и теперь требуют, чтобы Тебас покинул пост. Вот так номер.

"Тоттенхэм" пропустил на 90-й минуте и это, наверное, справедливо - матч был равным. Наш Виталий Миколенко за четверть часа на поле выиграл сразу 5 единоборств и в целом смотрелся сильно - может, это даже поможет экс-динамовцу вернуться в основу. Борьба его "Эвертона" за выживание продолжается.

Об этом заявляет Виктор Вацко. По его информации, заинтересованные клубы "регулярно выступают в ЛЧ". На данный момент Ребров тренирует "Аль-Айн" в ОАЭ, но его шансы на чемпионство минимальны, а контракт истекает в июне. Ранее СМИ связывали тренера со сборной Украины, но стороны этого не подтвердили.

Губа не дура, как говорится. "Челси" засматривается на Нагельсманна, Почеттино и еще трех известных специалистов, которых вы точно знаете. Спешку синих можно понять: после отставки Грэма Поттера у них много работы. В АПЛ клуб идет лишь 11-м, а в ЛЧ жребий свел его с "Реалом". Медлить опасно.

Речь о слоте на 17:00. Еще осенью все матчи УПЛ перенесли на более раннее время для экономии электричества, но сейчас весна, и световой день позволяет проводить матчи и вечерами тоже. Если решение утвердят, болельщики смогут за день посмотреть больше украинского футбола в режиме live - профит очевиден.