Роналду вышел в стартовом составе Аль-Насра на матч чемпионата Саудовской Аравии

В чемпионате Саудовской Аравии продолжается 22-й тур. В его рамках "Аль-Наср" приехал в гости к "Аль-Адальху".

В стартовом составе гостей вышел португалец Криштиану Роналду. Для него это уже девятое появление в стартовом составе своей команды в этом чемпионате.

Добавим, что на данный момент Криштиану Роналду имеет девять голов в чемпионате Саудовской Аравии. По статистике он забивает в каждой игре, в которой участвует.