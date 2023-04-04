Роналду вышел в стартовом составе Аль-Насра на матч чемпионата Саудовской Аравии
Против Аль-Адальх
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В чемпионате Саудовской Аравии продолжается 22-й тур. В его рамках "Аль-Наср" приехал в гости к "Аль-Адальху".
В стартовом составе гостей вышел португалец Криштиану Роналду. Для него это уже девятое появление в стартовом составе своей команды в этом чемпионате.
Добавим, что на данный момент Криштиану Роналду имеет девять голов в чемпионате Саудовской Аравии. По статистике он забивает в каждой игре, в которой участвует.
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