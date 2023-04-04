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Роналду вышел в стартовом составе Аль-Насра на матч чемпионата Саудовской Аравии

Общие новости
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Против Аль-Адальх

Роналду вышел в стартовом составе Аль-Насра на матч чемпионата Саудовской Аравии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Саудовской Аравии продолжается 22-й тур. В его рамках "Аль-Наср" приехал в гости к "Аль-Адальху".

В стартовом составе гостей вышел португалец Криштиану Роналду. Для него это уже девятое появление в стартовом составе своей команды в этом чемпионате.

Добавим, что на данный момент Криштиану Роналду имеет девять голов в чемпионате Саудовской Аравии. По статистике он забивает в каждой игре, в которой участвует.

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В статье: Криштиану Роналду
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