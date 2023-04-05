Команда Роналду разгромила соперника 5:0. Португалец забил дважды

В чемпионате Саудовской Аравии состоялся матч 22-го тура – "Аль-Наср" в гостях противостоял "Аль-Адалху". В основном составе гостей вышел и Криштиану Роналду.

Матч закончился победой "Аль-Насра" 5:0. Два гола принадлежат португальцу. На 40-й минуте он реализовал пенальти, а на 66-й забил с игры после ассиста Талиска.

Отметим, что всего Роналду провел девять матчей в чемпионате Саудовской Аравии и забил одиннадцать мячей.

"Аль-Наср" идет на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидера "Аль-Иттихада" на один балл.