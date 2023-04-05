  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Команда Роналду разгромила соперника 5:0. Португалец забил дважды

Общие новости
(1 голосов)

С пенальти и с игры

Команда Роналду разгромила соперника 5:0. Португалец забил дважды

Фото - ФК Аль-Наср / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Саудовской Аравии состоялся матч 22-го тура – "Аль-Наср" в гостях противостоял "Аль-Адалху". В основном составе гостей вышел и Криштиану Роналду.

Матч закончился победой "Аль-Насра" 5:0. Два гола принадлежат португальцу. На 40-й минуте он реализовал пенальти, а на 66-й забил с игры после ассиста Талиска.

Отметим, что всего Роналду провел девять матчей в чемпионате Саудовской Аравии и забил одиннадцать мячей.

"Аль-Наср" идет на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидера "Аль-Иттихада" на один балл.

По теме
yellow-arrow
Осиек оштрафовал и отстранил Чеберко. Украинец пытался бойкотировать из-за перехода в MLS
yellow-arrow
Роналду вышел в стартовом составе Аль-Насра на матч чемпионата Саудовской Аравии
yellow-arrow
Сборную Украины может возглавить хорват, президент Ла Лиги оболгал Барселону. Главные новости за 3 апреля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде