Команда Роналду разгромила соперника 5:0. Португалец забил дважды
С пенальти и с игры
Фото - ФК Аль-Наср / автор невідомий
В чемпионате Саудовской Аравии состоялся матч 22-го тура – "Аль-Наср" в гостях противостоял "Аль-Адалху". В основном составе гостей вышел и Криштиану Роналду.
Матч закончился победой "Аль-Насра" 5:0. Два гола принадлежат португальцу. На 40-й минуте он реализовал пенальти, а на 66-й забил с игры после ассиста Талиска.
Отметим, что всего Роналду провел девять матчей в чемпионате Саудовской Аравии и забил одиннадцать мячей.
"Аль-Наср" идет на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидера "Аль-Иттихада" на один балл.
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