Официально. Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА
Еще на четыре года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Александер Чеферин продолжит исполнять обязанности президента УЕФА в ближайшие четыре года.
Такое решение было принято сегодня на Конгрессе УЕФА в Лиссабоне.
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Кандидатура Чеферина на текущих выборах президента УЕФА была единственной, поэтому он был переизбран автоматически.
55-летний Александер Чеферин занимает должность президента организации с сентября 2016 года. В 2019-м он был переизбран на второй срок, а сегодня – на третий. Теперь его полномочия в качестве президента УЕФА продлятся до 2027 года, когда состоятся новые выборы президента УЕФА.
Напомним, что Чеферин является противником создания Суперлиги. Недавно, комментируя идею некоторых клубов создать новый клубный турнир, он заявил, что
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