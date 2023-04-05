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Официально. Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

Общие новости
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Еще на четыре года

Официально. Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Александер Чеферин продолжит исполнять обязанности президента УЕФА в ближайшие четыре года.

Такое решение было принято сегодня на Конгрессе УЕФА в Лиссабоне.

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Кандидатура Чеферина на текущих выборах президента УЕФА была единственной, поэтому он был переизбран автоматически.

55-летний Александер Чеферин занимает должность президента организации с сентября 2016 года. В 2019-м он был переизбран на второй срок, а сегодня – на третий. Теперь его полномочия в качестве президента УЕФА продлятся до 2027 года, когда состоятся новые выборы президента УЕФА.

Напомним, что Чеферин является противником создания Суперлиги. Недавно, комментируя идею некоторых клубов создать новый клубный турнир, он заявил, что ему угрожали.

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В статье: УЕФА Александер Чеферин
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Footballers (Умань)
05.04.2023 в 14:02
Продажні тварі
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