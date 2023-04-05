Официально. Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

Александер Чеферин продолжит исполнять обязанности президента УЕФА в ближайшие четыре года.

Такое решение было принято сегодня на Конгрессе УЕФА в Лиссабоне.

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Кандидатура Чеферина на текущих выборах президента УЕФА была единственной, поэтому он был переизбран автоматически.

55-летний Александер Чеферин занимает должность президента организации с сентября 2016 года. В 2019-м он был переизбран на второй срок, а сегодня – на третий. Теперь его полномочия в качестве президента УЕФА продлятся до 2027 года, когда состоятся новые выборы президента УЕФА.