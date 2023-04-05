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Дуляй одержал вторую победу во главе Партизана

Общие новости
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Его команда идет третьей в турнирной таблице

Дуляй одержал вторую победу во главе Партизана

Фото - MN Press

UA-Футбол
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В чемпионате Сербии состоялся матч 29-го тура между "Партизаном" и ФК "Вождовац". Победу одержал "Партизан" благодаря голу, забитому на пятой минуте. Отличился Рикардо Гомес.

Читайте такжеПосле назначения Игоря Дуляя Партизан выиграл только один матч чемпионата Сербии

Эта победа стала только второй для "Партизана" после назначения главным тренером экс-игрока "Шахтера" Игоря Дуляя. Раньше у него была одна победа, одна ничья и три поражения.

Перед началом 29-го тура "Партизан" находился на четвертом месте турнирной таблицы чемпионата Сербии. Игор Дуляй возглавил команду в марте 2023-го года, получив первый самостоятельный тренерский опыт.

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В статье: Игор Дуляй Партизан (Белград)
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