Дуляй одержал вторую победу во главе Партизана
Его команда идет третьей в турнирной таблице
Фото - MN Press
В чемпионате Сербии состоялся матч 29-го тура между "Партизаном" и ФК "Вождовац". Победу одержал "Партизан" благодаря голу, забитому на пятой минуте. Отличился Рикардо Гомес.
Эта победа стала только второй для "Партизана" после назначения главным тренером экс-игрока "Шахтера" Игоря Дуляя. Раньше у него была одна победа, одна ничья и три поражения.
Перед началом 29-го тура "Партизан" находился на четвертом месте турнирной таблицы чемпионата Сербии. Игор Дуляй возглавил команду в марте 2023-го года, получив первый самостоятельный тренерский опыт.
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