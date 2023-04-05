Дуляй одержал вторую победу во главе Партизана

В чемпионате Сербии состоялся матч 29-го тура между "Партизаном" и ФК "Вождовац". Победу одержал "Партизан" благодаря голу, забитому на пятой минуте. Отличился Рикардо Гомес.

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Эта победа стала только второй для "Партизана" после назначения главным тренером экс-игрока "Шахтера" Игоря Дуляя. Раньше у него была одна победа, одна ничья и три поражения.

Перед началом 29-го тура "Партизан" находился на четвертом месте турнирной таблицы чемпионата Сербии. Игор Дуляй возглавил команду в марте 2023-го года, получив первый самостоятельный тренерский опыт.