Хет-трик Бензема на Камп Ноу, возвращение Лэмпарда, переизбрание Павелко и Чеферина. Главные новости за 5 апреля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 5 апреля.

"Реал" триумфально добыл путёвку в финал Кубка короля, разгромив "Барселону" на "Камп Ноу" (0:4) в ответном поединке 1/2. Винисиус сравнял общий счёт противостояния голом в раздевалку, а после перерыва Карим Бензема оформил свой первый хет-трик в Класико. Для Карима это второй хет-трик за 4 дня. В финале Мадрид ждёт скромная "Осасуна", справившаяся в 1/2 с "Атлетик" Бильбао (2:1).

"Челси" близок к назначению Фрэнка Лэмпарда, сообщает Фабрицио Романо. Легенда "синих" возглавит клуб до конца сезона в качестве временного тренера. Параллельно "Челси" ведёт переговоры с Юлианом Нагельсманном и Луисом Энрике, которые могут возглавить проект в новом сезоне. Последний был замечен в Лондоне в среду. Напомним, ранее "синие" расстались со вторым тренером за сезон, отправив в отставку Грэма Поттера.

"РБ Лейпциг" вышел в 1/2 финала Кубка Германии, уверенно разобравшись с дортмундской "Боруссией" (2:0). Тимо Вернер открыл счёт в середине первого тайма, а уже под финальный свисток точку поставил Вилли Орбан. Дортмунд же свой первый удар в створ и второй за игру в сторону ворот нанесли аж на 90+2 минуте. Ранее в полуфинал также вышли "Айнтрахт", "Фрайбург" и "Штутгарт". Действующим победителем турнира является Лейпциг.

В португальском Лиссабоне состоялся 47-й очередной Конгресс УЕФА, где назвали имена лиц, которые по итогам голосования вошли в Исполнительный комитет. Всего в комитет на новый 4-летний срок вошли 7 человек. Свою работу продолжит глава УАФ Андрей Павелко, которому удалось переизбраться. Вместе с ним в исполком вошли Эспер Меллер-Кристенсен (Дания), Филипп Диалло (Франция), Арманд Дука (Албания), Петр Фоусек (Чехия), Леван Кобиашвили (Грузия), Луис Рубиалес (Испания).

В худших традициях диктаторов Александер Чеферин переизбрался на третий срок. Словенский функционер продолжит исполнять обязанности президента УЕФА в ближайшие четыре года. Кандидатура Чеферина на текущих выборах президента УЕФА была единственной, поэтому он был переизбран автоматически. 55-летний Александер Чеферин занимает должность президента организации с сентября 2016 года.