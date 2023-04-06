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Женская Финалиссима Англия – Бразилия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Общие новости
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Уэмбли примет один из главных поединков женского футбола сборных

Женская Финалиссима Англия – Бразилия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: https://twitter.com/WEURO

Новина українською

Женская сборная Англии, победитель Евро-2022 среди женщин, примет на Уэмбли сборную Бразилии. "Селесау" в 2022-м пятый раз подряд завоевали Копа Америка и получат шанс доказать, что Южная Америка сильнее и в женском футболе тоже. Так мужская Аргентина разгромила Италию в Финалиссиме (3:1) в прошлом году, а также завоевала чемпионат мира.

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Финалиссима
6 апреля. Начало в 21:45
"Англия" – "Бразилия"
Трансляция – на сервисе MEGOGO

Трансляция матча
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Англія - Бразилія дивитися онлайн, пряма відеотрансляція
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В статье: Женская сборная Бразилии Финалиссима
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