Эмилиано Мартинес: Неймар – лучший игрок против которого я играл. Ты молишься, чтобы у него был плохой день
С Месси Мартинес не встречался?
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Голкипер "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмиллиано Мартинес назвал самого сложного соперника в своей карьере. Он считает Неймара лучшим игроком против которого он играл.
"Неймар – лучший игрок, против которого я играл. В финале Кубка Америки мы пытались остановить его, но не смогли. В тот момент я подумал: "О боже, он лучший из всех, против кого я когда-либо играл".
Готовился ли я (к матчу с ним) по-другому? Нет, ты просто молишься, чтобы у него был плохой день и чтобы у четверки защитников был лучший день в жизни", – сказал Мартинес.
Напомним, что в финале Копа Америка 2021 Аргентина обыграла Бразилию со счетом 1:0. Единственный гол забил Анхель Ди Мария на 22-ой минуте встречи.
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