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Эмилиано Мартинес: Неймар – лучший игрок против которого я играл. Ты молишься, чтобы у него был плохой день

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С Месси Мартинес не встречался?

Эмилиано Мартинес: Неймар – лучший игрок против которого я играл. Ты молишься, чтобы у него был плохой день

Getty Images / Global Images Ukraine

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Голкипер "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмиллиано Мартинес назвал самого сложного соперника в своей карьере. Он считает Неймара лучшим игроком против которого он играл.

"Неймар – лучший игрок, против которого я играл. В финале Кубка Америки мы пытались остановить его, но не смогли. В тот момент я подумал: "О боже, он лучший из всех, против кого я когда-либо играл".

Готовился ли я (к матчу с ним) по-другому? Нет, ты просто молишься, чтобы у него был плохой день и чтобы у четверки защитников был лучший день в жизни", – сказал Мартинес.

Напомним, что в финале Копа Америка 2021 Аргентина обыграла Бразилию со счетом 1:0. Единственный гол забил Анхель Ди Мария на 22-ой минуте встречи.

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В статье: Неймар Эмилиано Мартинес
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Источник:
tntsports.com.ar

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