Эмилиано Мартинес: Неймар – лучший игрок против которого я играл. Ты молишься, чтобы у него был плохой день

Голкипер "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмиллиано Мартинес назвал самого сложного соперника в своей карьере. Он считает Неймара лучшим игроком против которого он играл.

"Неймар – лучший игрок, против которого я играл. В финале Кубка Америки мы пытались остановить его, но не смогли. В тот момент я подумал: "О боже, он лучший из всех, против кого я когда-либо играл".

Готовился ли я (к матчу с ним) по-другому? Нет, ты просто молишься, чтобы у него был плохой день и чтобы у четверки защитников был лучший день в жизни", – сказал Мартинес.