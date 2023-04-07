Победитель Лиги чемпионов в составе Ливерпуля возглавил Динамо Загреб

Хорватский наставник Игор Бишчан назначен новым главным тренером загребского "Динамо", сообщает официальный сайт команды.

Последние 3,5 года он работал с молодежной сборной Хорватии U-21. Под его руководством команда дважды подряд выходила в финальный турнир молодежного чемпионата Европы.

Во время игровой карьеру Игор защищал цвета "Динамо" Загреб (дважды), "Самобор", "Ливерпуль" и "Панатинаикос". В футболке "мерсисайдцев" он выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2004/2005 и Суперкубок Европы в 2001-м.

44-летний Бишчан дебютирует во главе новой команды уже в эту субботу, 8 апреля, против "Локомотива".