Сборная Уругвая близка к назначению Марсело Бьелсы
Специалист нашел новое место работы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский специалист Марсело Бьелса станет новым главным тренером сборной Уругвая. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации журналиста, переговоры между сторонами велись около двух недель и сейчас близки к завершению. Устное согласие уже достигнуто и в ближайшее время контракт будет подписан.
67-летний Бьелса находится без работы с февраля 2022 года. Его уволили из "Лидса" после 3,5 лет во главе "павлинов". Ранее Марсело возглавлял также сборные Аргентины (1998-2004) и Чили (2007-2010).
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Источник:Twitter
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