Сборная Уругвая близка к назначению Марсело Бьелсы

Аргентинский специалист Марсело Бьелса станет новым главным тренером сборной Уругвая. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, переговоры между сторонами велись около двух недель и сейчас близки к завершению. Устное согласие уже достигнуто и в ближайшее время контракт будет подписан.

67-летний Бьелса находится без работы с февраля 2022 года. Его уволили из "Лидса" после 3,5 лет во главе "павлинов". Ранее Марсело возглавлял также сборные Аргентины (1998-2004) и Чили (2007-2010).