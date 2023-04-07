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Сборная Уругвая близка к назначению Марсело Бьелсы

Общие новости
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Специалист нашел новое место работы

Сборная Уругвая близка к назначению Марсело Бьелсы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Аргентинский специалист Марсело Бьелса станет новым главным тренером сборной Уругвая. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, переговоры между сторонами велись около двух недель и сейчас близки к завершению. Устное согласие уже достигнуто и в ближайшее время контракт будет подписан.

67-летний Бьелса находится без работы с февраля 2022 года. Его уволили из "Лидса" после 3,5 лет во главе "павлинов". Ранее Марсело возглавлял также сборные Аргентины (1998-2004) и Чили (2007-2010).

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В статье: Марсело Бьелса Уругвай Национальная сборная Уругвая
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