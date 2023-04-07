  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Несмотря на санкции. Россия голосовала на выборах в Исполком УЕФА

Общие новости
(1 голосов)

Делегация РФС присутствовала в Лиссабоне

Несмотря на санкции. Россия голосовала на выборах в Исполком УЕФА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На этой неделе состоялся 47-й Конгресс УЕФА, в ходе которого выбрали новый состав Исполкома на ближайшие четыре года. На выборах в Лиссабоне голосовал и российский футбольный союз, несмотря на санкции из-за полномасштабного вторжения в Украину.

"Да, делегация российского футбольного союза присутствовала на Конгрессе УЕФА в Лиссабоне и участвовала в голосовании", — сказал CNN представитель УЕФА, добавив, что каждая ассоциация-член имеет один голос.

Накануне президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что до завершения войны Россия не вернется к европейским соревнованиям.

Напомним, в феврале 2022 года большинство международных спортивных федераций исключили российских спортсменов и ее союзника Беларуси после вторжения, но некоторые теперь начинают допускать их обратно к соревнованиям.

В то же время УЕФА не исключил белорусов из отбора на Евро-2024. Этот вопрос будет обсуждаться в конце июня.

Читайте такжеШвейцарский журналист, который светился на каналах Медведчука и отбеливал Кадырова, подал в суд на Павелко
По теме
yellow-arrow
Сборная Уругвая близка к назначению Марсело Бьелсы
yellow-arrow
Победитель Лиги чемпионов в составе Ливерпуля возглавил Динамо Загреб
yellow-arrow
Эмилиано Мартинес: Неймар – лучший игрок против которого я играл. Ты молишься, чтобы у него был плохой день
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Исполком УЕФА война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
CNN

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде