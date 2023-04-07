Несмотря на санкции. Россия голосовала на выборах в Исполком УЕФА
Делегация РФС присутствовала в Лиссабоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На этой неделе состоялся 47-й Конгресс УЕФА, в ходе которого выбрали новый состав Исполкома на ближайшие четыре года. На выборах в Лиссабоне голосовал и российский футбольный союз, несмотря на санкции из-за полномасштабного вторжения в Украину.
"Да, делегация российского футбольного союза присутствовала на Конгрессе УЕФА в Лиссабоне и участвовала в голосовании", — сказал CNN представитель УЕФА, добавив, что каждая ассоциация-член имеет один голос.
Накануне президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что до завершения войны Россия не вернется к европейским соревнованиям.
Напомним, в феврале 2022 года большинство международных спортивных федераций исключили российских спортсменов и ее союзника Беларуси после вторжения, но некоторые теперь начинают допускать их обратно к соревнованиям.
В то же время УЕФА не исключил белорусов из отбора на Евро-2024. Этот вопрос будет обсуждаться в конце июня.
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