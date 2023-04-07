Несмотря на санкции. Россия голосовала на выборах в Исполком УЕФА

На этой неделе состоялся 47-й Конгресс УЕФА, в ходе которого выбрали новый состав Исполкома на ближайшие четыре года. На выборах в Лиссабоне голосовал и российский футбольный союз, несмотря на санкции из-за полномасштабного вторжения в Украину.

"Да, делегация российского футбольного союза присутствовала на Конгрессе УЕФА в Лиссабоне и участвовала в голосовании", — сказал CNN представитель УЕФА, добавив, что каждая ассоциация-член имеет один голос.

Накануне президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что до завершения войны Россия не вернется к европейским соревнованиям.

Напомним, в феврале 2022 года большинство международных спортивных федераций исключили российских спортсменов и ее союзника Беларуси после вторжения, но некоторые теперь начинают допускать их обратно к соревнованиям.

В то же время УЕФА не исключил белорусов из отбора на Евро-2024. Этот вопрос будет обсуждаться в конце июня.