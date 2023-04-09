Динамо подбирается к Заре, поражения Миколенко и Мудрика. Главные новости за 8 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 8 апреля

В рамках 20-го тура УПЛ "Динамо" принимало "Минай" и одержало в целом уверенную победу. Счет открыл Царенко, а удвоил преимущество Ванат. "Заря" в свою очередь проиграла на выезде "Кривбассу" - автором победного гола стал Капич. Таким образом, "Динамо" приблизилось к "Заре" на расстояние одного очка.

В других матчах дня в Премьер-лиге "Шахтер" обыграл "Металлист". Все решил точный удар Бондаренко. А вот "Рух" и "Верес" голов не забивали – ничья 0:0. Таким образом, "Металлист" опустился в зону вылета, но он уступает "Руху" и "Минаю" только по дополнительным показателям. "Верес" – 12-й с преимуществом в один балл. "Шахтер" оторвался от "Днепра-1" на 4 очка, но команда Кучера в воскресенье будет играть со "Львовом".

Во втором по рангу дивизионе, как известно, произошло разделение на две группы. В чемпионской группе в центральном матче дня "Оболонь" и "Дунаевцы" победителя не обнаружили – 0:0. ЛНЗ из Черкасс победил "Ниву" 2:1, а "Карпаты" были сильнее "Кременя" - 2:0. В группе на понижение "Чернигов" обыграл "Мариуполь" 2:1.

"Эвертон" открывал тур матчем против "Манчестер Юнайтед" на выезде. Виталий остался в запасе, но вышел на поле после перерыва. Уже с ним в составе ириски пропустили один гол, как и в первом тайме. Поражение 0:2. Приход Лэмпарда не помог и "Челси" – аристократы проиграли "Вулверхэмптону" 0:1. Мудрик вышел на замену на 67-й минуте. Забарный просидел в резерве "Борнмута", одержавшего очень важную победу над "Лестером" - это позволило команде украинца оторваться от зоны вылета на три очка. "Сити" обыграл "Саутгемптон" 4:1, у Холанда дубль в этом матче и уже 30 голов в АПЛ.

Похоже, подопечные Анчелотти решили отдохнуть перед Лигой Чемпионов, тем более, что в чемпионате шансов догнать "Барселону" крайне немного. "Реал" проиграл на собственном поле "Вильярреалу", хоть и повел в счете (автогол Торреса), а Винисиус Жуниор в начале второго тайма во второй раз вывел сливочных вперед. У "Вильярреала" зажег оформивший дубль Чуквуезе, еще один гол у Моралеса – 2:3.

О других ТОП-чемпионатах

В Германии продолжают идти нога в ногу "Бавария" и "Боруссия". Мюнхенцы обыграли "Фрайбург" 1:0, а дортмундцы – "Унион" 2:1. Разница между ними составляет два балла в пользу "Баварии". В Италии "Лацио" обыграл "Ювентус" 2:1 и сохранил отрыв от "Ромы" в пять очков. Команда Моуриньо победила "Торино" 1:0 и обошла миланские гранды. Во Франции после двух поражений подряд наконец-то снова победил ПСЖ – Месси забил в ворота "Ниццы" сам и ассистировал Рамосу.