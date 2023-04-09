Месси превзошел Роналду в показателе забитых голов в европейских клубах

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси превзошел форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду в показателе забитых голов в клубах Европы.

Во вчерашнем матче против "Ниццы" аргентинец отличился 702-м мячом на клубном уровне. У португальца этот показатель составляет 701 гол.

Более того, Месси потратил на это достижение на 105 матчей меньше.

Отметим, что Лионель выступает в Европе с 2005 года. Он представлял два клуба: "Барселону" и "Пари Сен-Жермен". В составе испанцев Месси отличился голами 672 раза, а за французов – 30 раз.

Роналду играл в европейских клубах с 2002 по 2022 год. За "Реал" он забил 450 голов, за "Манчестер Юнайтед" – 145, за "Ювентус" – 101 и за лиссабонский "Спортинг" – пять.