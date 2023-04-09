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Месси превзошел Роналду в показателе забитых голов в европейских клубах

Общие новости
(2 голосов)

Лео для этого достижения потребовалось меньше времени

Месси превзошел Роналду в показателе забитых голов в европейских клубах

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси превзошел форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду в показателе забитых голов в клубах Европы.

Во вчерашнем матче против "Ниццы" аргентинец отличился 702-м мячом на клубном уровне. У португальца этот показатель составляет 701 гол.

Более того, Месси потратил на это достижение на 105 матчей меньше.

Отметим, что Лионель выступает в Европе с 2005 года. Он представлял два клуба: "Барселону" и "Пари Сен-Жермен". В составе испанцев Месси отличился голами 672 раза, а за французов – 30 раз.

Роналду играл в европейских клубах с 2002 по 2022 год. За "Реал" он забил 450 голов, за "Манчестер Юнайтед" – 145, за "Ювентус" – 101 и за лиссабонский "Спортинг" – пять.

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В статье: Лионель Месси Спортинг (Лиссабон) Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Барселона Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Transfermarkt

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
09.04.2023 в 12:48
Та і асистів у Мессі на сотню більше... Хоч це не применшує досягнення Роналду! Наразі хто може досягти показника навіть 500 + це Ґоланд... Мбаппе? Занадто часто не викладається на всі СТО!
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