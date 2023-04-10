Разгром от Днепра-1, ничья Арсенала, голы украинских легионеров. Главные новости за 9 апреля
А также громкая сенсация в Первой лиге
фото - Getty Images
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 9 апреля
Днепр-1 держится рядом с Шахтером
Команда Кучера в 20 туре принимала "Львов" и фактически решила судьбу поединка еще в первом тайме, забив три гола (дубль Гуцуляка и мяч Довбика). После перерыва "Львов" сумел сократить отставание до минимума, но "Днепр-1" вовремя опомнился, все же завершил игру с разгромным счетом – 5:2. Отставание от "Шахтера" осталось на уровне одного очка.
Ротань пятый раз сыграл вничью
"Александрия" принимала "Черноморец" и пропустила в первом тайме от Алефиренко (четвертый гол в пяти весенних матчах). Но одесситы перед перерывом остались в меньшинстве (две желтых получил Демченко), а во втором тайме хозяева сравняли усилиями Ковальца. В итоге 1:1 – "Александрия" снова подписывает мировую – уже пятую под руководством Руслана Ротаня. "Черноморец" продолжает серию без поражений в 2023 году. Еще в одном матче дня "Колос" разбил "Металлист 1925" со счётом 3:0, коваливцы пока седьмые.
В Первой лиге произошла громкая сенсация
Полесье по именам в своем составе вполне могло бы выступать в высшем дивизионе. Но житомирцам еще нужно подтвердить свое право играть в Премьер-лиге и для этого нужно приложить усилия. Весенняя часть чемпионата "Полесье" началась с неожиданного поражения от запорожского "Металлурга". Будковский забил быстрый гол, но во втором тайме Сидоров ответил дублем – 1:2 и по итогам тура команда Калитвинцева лишилась лидерства в Первой лиге, пропустив вперед "Оболонь".
Арсенал не смог обыграть Ливерпуль
Саша Зинченко вышел в основе и сначала для его команды все складывалось как нельзя лучше на "Энфилде" – "Арсенал" забил усилиями Мартинелли и Жезуса. Но это же "Ливерпуль"! Еще до перерыва Салах сократил отставание. В начале второго тайма Мохамед мог сравнять счет, но не реализовал пенальти, пробив мимо. Но на 87-й Александр-Арнольд выполнил подачу из-под Зинченко, а Фирмино пробил Ремсдейла – 2:2. "Арсенал" дает шанс "Сити" сократить отставание до трех очков (сейчас 6, но у команды Гвардиолы на игру меньше).
Ярмоленко и Кухаревич отличились забитыми мячами
Николай в 31 туре шотландской Премьер-лиги вышел на замену и сравнял счет, правда, его "Хиберниан" в итоге все же проиграл "Данди Юнайтед" 1:2. Для Кухаревича это пятый гол в текущем чемпионате за 14 сыгранных матчей. У Андрея Ярмоленко уже 9-й гол за "Аль-Айн", он помог разгромить соперника 3:0. Команда Реброва остается второй в чемпионате ОАЭ. Руслан Малиновский на этот раз вышел на замену лишь на 81-й минуте и не смог изменить ход игры – "Марсель" сыграл вничью с "Лорьяном" 0:0.
Популярное сейчас
- Лучшие минуты в карьере. ВИДЕО сумасшедших сэйвов Ремсдейла в матче Ливерпуль - Арсенал
- Ярмоленко помог своим голом одержать Аль-Айну разгромную победу - ВИДЕО
- Артета: Ливерпуль мог забить три или четыре гола. Как и мы, поэтому, результат справедлив
- Несмотря на санкции. Россия голосовала на выборах в Исполком УЕФА
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
Новости по теме
- 07:00 Зарубежные Динамо подбирается к Заре, поражения Миколенко и Мудрика. Главные новости за 8 апреля
- 06:32 Украинские Долгожданная победа Ворсклы, ничейный день в Милане. Главные новости за 7 апреля
- 06:35 Зарубежные Челси получил нового тренера, смена лидера в рейтинге ФИФА. Главные новости за 6 апреля