Разгром от Днепра-1, ничья Арсенала, голы украинских легионеров. Главные новости за 9 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 9 апреля

Команда Кучера в 20 туре принимала "Львов" и фактически решила судьбу поединка еще в первом тайме, забив три гола (дубль Гуцуляка и мяч Довбика). После перерыва "Львов" сумел сократить отставание до минимума, но "Днепр-1" вовремя опомнился, все же завершил игру с разгромным счетом – 5:2. Отставание от "Шахтера" осталось на уровне одного очка.

"Александрия" принимала "Черноморец" и пропустила в первом тайме от Алефиренко (четвертый гол в пяти весенних матчах). Но одесситы перед перерывом остались в меньшинстве (две желтых получил Демченко), а во втором тайме хозяева сравняли усилиями Ковальца. В итоге 1:1 – "Александрия" снова подписывает мировую – уже пятую под руководством Руслана Ротаня. "Черноморец" продолжает серию без поражений в 2023 году. Еще в одном матче дня "Колос" разбил "Металлист 1925" со счётом 3:0, коваливцы пока седьмые.

Полесье по именам в своем составе вполне могло бы выступать в высшем дивизионе. Но житомирцам еще нужно подтвердить свое право играть в Премьер-лиге и для этого нужно приложить усилия. Весенняя часть чемпионата "Полесье" началась с неожиданного поражения от запорожского "Металлурга". Будковский забил быстрый гол, но во втором тайме Сидоров ответил дублем – 1:2 и по итогам тура команда Калитвинцева лишилась лидерства в Первой лиге, пропустив вперед "Оболонь".

Саша Зинченко вышел в основе и сначала для его команды все складывалось как нельзя лучше на "Энфилде" – "Арсенал" забил усилиями Мартинелли и Жезуса. Но это же "Ливерпуль"! Еще до перерыва Салах сократил отставание. В начале второго тайма Мохамед мог сравнять счет, но не реализовал пенальти, пробив мимо. Но на 87-й Александр-Арнольд выполнил подачу из-под Зинченко, а Фирмино пробил Ремсдейла – 2:2. "Арсенал" дает шанс "Сити" сократить отставание до трех очков (сейчас 6, но у команды Гвардиолы на игру меньше).

Николай в 31 туре шотландской Премьер-лиги вышел на замену и сравнял счет, правда, его "Хиберниан" в итоге все же проиграл "Данди Юнайтед" 1:2. Для Кухаревича это пятый гол в текущем чемпионате за 14 сыгранных матчей. У Андрея Ярмоленко уже 9-й гол за "Аль-Айн", он помог разгромить соперника 3:0. Команда Реброва остается второй в чемпионате ОАЭ. Руслан Малиновский на этот раз вышел на замену лишь на 81-й минуте и не смог изменить ход игры – "Марсель" сыграл вничью с "Лорьяном" 0:0.