В чемпионате Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой и привез курьезный мяч – Видео
Солнце заслепило
Фото: instagram.com/bkhackenofcl
Голкипер шведского "Хеммарбю" Оливер Довин стал героем дня, перепутав мяч с 11-метровой отметкой. Его обокрал нападающий "Хеккена" Бени Траоре и с легкостью забил мяч в ворота.
Траоре ещё дважды отличился, забив все мячи своей команды в матче, закончившемся со счетом 3:1.
Единственный гол "Хеммербю" забил Тесфальдет Теки.
"Хеккен" идет на 1 месте в чемпионате Швеции, в то время как "Хеммарбю" 8-й. В "Аллсвенскане" сыграли всего 2 тура в этом сезоне.
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
10.04.2023 в 20:51
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