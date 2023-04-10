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В чемпионате Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой и привез курьезный мяч – Видео

Общие новости
(1 голосов)

Солнце заслепило

В чемпионате Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой и привез курьезный мяч – Видео

Фото: instagram.com/bkhackenofcl

Новина українською

Голкипер шведского "Хеммарбю" Оливер Довин стал героем дня, перепутав мяч с 11-метровой отметкой. Его обокрал нападающий "Хеккена" Бени Траоре и с легкостью забил мяч в ворота.

Траоре ещё дважды отличился, забив все мячи своей команды в матче, закончившемся со счетом 3:1.

Единственный гол "Хеммербю" забил Тесфальдет Теки.

"Хеккен" идет на 1 месте в чемпионате Швеции, в то время как "Хеммарбю" 8-й. В "Аллсвенскане" сыграли всего 2 тура в этом сезоне.

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В статье: Хаммарбю (Стокгольм)
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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
10.04.2023 в 20:51
Просто він сприймає тільки двовимірний простір.
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