В чемпионате Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой и привез курьезный мяч – Видео

Голкипер шведского "Хеммарбю" Оливер Довин стал героем дня, перепутав мяч с 11-метровой отметкой. Его обокрал нападающий "Хеккена" Бени Траоре и с легкостью забил мяч в ворота.

Траоре ещё дважды отличился, забив все мячи своей команды в матче, закончившемся со счетом 3:1.

Единственный гол "Хеммербю" забил Тесфальдет Теки.

"Хеккен" идет на 1 месте в чемпионате Швеции, в то время как "Хеммарбю" 8-й. В "Аллсвенскане" сыграли всего 2 тура в этом сезоне.