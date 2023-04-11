Ничья Барсы и Жироны, переговоры Шахтера, проблемы Луческу. Главные новости за 10 апреля
А также интерес к Реброву и поиски Баварии
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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 10 апреля
Жирона выстояла на Камп Ноу
28-й тур испанской Ла Лиги завершал матч "Барселона" – "Жирона". Виктор Цыганков вышел в основе, но за 71 минуту не смог отличиться результативными действиями (в одном из эпизодов был выход двух на одного вратаря, но партнер не отдал пас на пустые ворота). В конце концов и "Барселона" не забила – игра в итоге завершилась нулевой ничьей. Блаугранас опережают "Реал" на 13 очков, "Жирона" – 11-я, отрыв от зоны вылета составляет 8 баллов.
Шахтер близок к подписанию 19-летнего эквадорца
Донецкий клуб продолжает собирать таланты в Южной Америке. После венесуэльца Кевина Келси горняки собираются подписать 19-летнего опорника Дениля Кастильо. Как сообщили в клубе "ЛДУ Кито", за который выступает парень, переговоры идут полным ходом. Кастильо еще не играет за основу, но с молодежной сборной Эквадора занял четвертое место на последнем чемпионате Южной Америки.
У Мирчи Луческу, похоже, проблемы со здоровьем
Журналист Алексей Корицкий рассказал, что после поединка "Динамо" - "Минай" хотел взять комментарий у Мирча Луческу, но тому стало плохо. По словам Корицкого, Луческу, вероятно, оказывали первую помощь. По его информации, 77-летний тренер не будет с командой на нескольких ближайших матчах. Заметим, что сам Луческу ранее сообщил, что у него развился коксартроз – хроническое заболевание, проявляющееся поражением тазобедренного сустава.
Ребровым интересовался болгарский гранд
По информации СМИ, с предложением на Сергея Станиславовича выходил "Лудогорец", который был чемпионом Болгарии в 11 последних сезонах и регулярно играл на групповых этапах еврокубков. Но Ребров сразу ответил отказом. Как известно, сейчас он тренирует "Аль Айн", ожидается, что летом Ребров возглавит сборную Украины, правда, сам специалист очень осторожно комментирует вероятное назначение.
Бавария выходит на охоту
Мюнхенский клуб готов потратить 100 миллионов на покупку нового форварда. Как известно, после ухода Левандовского место в основе завоевал Чупо-Мотинг, но в игре с "Сити" камерунец не сыграет из-за травмы. Одним из приоритетов "Баварии" является Рандал Коло-Муани из "Айнтрахта", который в этом сезоне забил 19 голов и отдал 14 результативных передач. Известно, что клуб из Франкфурта уже сообщил "Баварии" цену – 100 миллионов + бонусы.
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