Интер и Ман Сити почти в полуфинале ЛЧ, Цыганков вступился за партнера-неудачника. Главные новости за 11 апреля
Два первых четвертьфинала Лиги чемпионов прошли в одни ворота
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Chris Brunskill/Fantasista
"Ман Сити" неожиданно разбил "Баварию" в четвертьфинале ЛЧ
От этого противостояния ждали чего угодно, только не 3:0 в пользу "Горожан". Родри, Бернарду Силва и, конечно, Холанд забили по мячу, и это еще хороший результат для "Баварии", ведь моментов у "Сити" было куда больше. Пока выглядит так, что резкая смена тренера в конце сезона не помогла, а навредила "Рекордмайстру".
"Интер" всухую победил на поле "Бенфики"
Здесь тоже довольно неожиданный результат, ведь "Бенфика" здорово шагала по сетке ЛЧ, много забивала дома, но вчера все это куда-то исчезло. "Интер" сыграл на контратаках и в двух из них добился успеха - 2:0. Теперь чтобы пройти дальше "Орлам" надо прыгнуть выше головы на "Сан Сиро" - задача, прямо скажем, труднодостижимая.
Луческу намерен поехать на следующий матч "Динамо"
У 77-летнего тренера диагностировали коксартроз, но, если верить СМИ, бросать работу он не будет и 14 апреля собирается присутствовать на игре против "Руха" во Львове. Ситуация у "Динамо" сложная - оно лишь на 4-м месте в таблице, шансы на титул почти утеряны, так что Луческу можно понять; тут каждое очко на счету.
Форварда "Жироны", не отдавшего пас Цыганкову, захейтили в соцсетях
Тати Кастельянос не отдал Цыганкову на пустые ворота в матче против "Барсы" (0:0), после чего столкнулся с такой волной критики в соцсетях, что даже закрыл свои страницы! Чтобы снизить градус страстей за партнера вступился лично Цыганков. Впрочем, всем и так ясно: окончательно хейт не спадет, пока Тати сделает что-то полезное на поле.
"Бавария" контактировала с Виктором Осимхеном
Sky Sports сообщает, что чемпион Германии готов потратить на лучшего бомбардира "Наполи" рекордные для себя 100 млн евро - и после разгрома на "Этихаде" мотив немцев более чем понятен. При этом готовы ли "Партенопеи" продать форварда за такую сумму - неясно. Также неизвестна и позиция Осимхена - он ранее говорил, что хочет в АПЛ.
"Лестер" назначил незвездного тренера вместо Брендана Роджерса
52-летний Дин Смит ранее работал с "Брентфордом", "Астон Виллой", "Норвичем" и еще меньшими клубами. При этом в помощниках у него будет легенда "Челси" Джон Терри. Их задача? Спасти "Лис" от вылета из АПЛ, а то прямо сейчас команда занимает в таблице 19-е место, имея в активе всего 7 побед.
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