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Легендарный итальянский тренер Марчелло Липпи празднует юбилей

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Пол Ньюман из Тосканы. Многие отмечают, что Липпи похож на американского актера

Легендарный итальянский тренер Марчелло Липпи празднует юбилей

Getty Images / Global Images Ukraine

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Марчелло Липпи родился 12 апреля 1948 года в Виареджо (Тоскана). Сегодня ему исполняется 75 лет. Итальянский футболист и футбольный тренер, выступал на позиции либеро. После завершения игровой карьеры Липпи работал со множеством итальянских клубов, наибольших успехов добился с туринским "Ювентусом".

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Со сборной Италии он выиграл ЧМ-2006, за что получил орден "За заслуги перед Итальянской Республикой". Липпи — рекордсмен "Скуадра Адзурры" по числу проведенных подряд беспроигрышных матчей национальной команды (31). Данный показатель – абсолютный рекорд среди всех сборных, Марчелло делит его с Хавьером Клементе и Альфио Басиле.

Липпи – первый тренер в истории футбола, который выиграл и чемпионат мира, и Лигу чемпионов.

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В статье: Марчелло Липпи
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