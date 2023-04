Легендарный итальянский тренер Марчелло Липпи празднует юбилей

Марчелло Липпи родился 12 апреля 1948 года в Виареджо (Тоскана). Сегодня ему исполняется 75 лет. Итальянский футболист и футбольный тренер, выступал на позиции либеро. После завершения игровой карьеры Липпи работал со множеством итальянских клубов, наибольших успехов добился с туринским "Ювентусом".

Со сборной Италии он выиграл ЧМ-2006, за что получил орден "За заслуги перед Итальянской Республикой". Липпи — рекордсмен "Скуадра Адзурры" по числу проведенных подряд беспроигрышных матчей национальной команды (31). Данный показатель – абсолютный рекорд среди всех сборных, Марчелло делит его с Хавьером Клементе и Альфио Басиле.

Липпи – первый тренер в истории футбола, который выиграл и чемпионат мира, и Лигу чемпионов.

To my Idol, to one of the finest coaches in history of football & alongside Il Trao the greatest in Juventus history, a reference point for many coaches of then & today, Happy birthday Mister Lippi. pic.twitter.com/uyznV2zxJs