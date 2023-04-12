СМИ: Аль-Наср предложил Моуриньо 100 миллионов евро за два сезона

"Аль-Наср" предложил Жозе Моуриньо занять должность главного тренера. Клуб предлагает португальцу контракт на два сезона с общим окладом в 100 миллионов евро.

Если бы Моуриньо согласился, он бы стал самым высокооплачиваемым менеджером в мире.

Тем не менее, Жозе отказал саудовской команде, ответив, что сфокусирован на работе в "Роме".

Напомним, что "Аль-Наср" может уволить главного тренера Руди Гарсию. По информации Marca с менеджером уже расстались, так как руководство не устраивают результаты команды в последних матчах.