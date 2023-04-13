Реал и Милан рвутся в полуфинал, дебошир Мане и расистский скандал в Париже. Главные новости за 12 апреля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 12 апреля.

"Реал" сделал весомую заявку на выход в полуфинал Лиги Чемпионов, добыв победу над "Челси" в два мяча. Оборонительный план лондонцев неплохо работал до перерыва, хоть и не помешал Кариму Бензема забить свой 5-й гол в трёх последних встречах против "синих". Удаление Чиллуэла в дебюте второго тайма существенно упростило задачу Мадрида. Асенсио отметил выход с замены очередным точным ударом, поставив точку.

В отсутствии травмированного Виктора Осимхена "Наполи" не смог конвертировать свой атакующий запал в матче против "Милана" (0:1). Блестящую игру провёл вратарь "россонери" Майк Меньян, отстояв на ноль пятый раз кряду в ЛЧ. Вратарь гостей Мерет был не так хорош, пропустив мяч под ногой после удара Беннасера под занавес первого тайма. Всё решится в Неаполе через неделю.

"Шахтёр" сохранил отрыв от "Днепра-1", дожав хозяв в концовке перенесённой встречи 6-го тура УПЛ на "Арене Львов". После сухого первого тайма "Львов" и "Шахтёр" обменялись автоголами Гочолейшвили и Грисьо, но на 5-й компенсированной минуте зимний новичок "горняков" Кевин Келси вырвал 3 очка для гостей. Для венесуэльца это третий гол в составе "Шахтёра" и второй в УПЛ.

Проблемы "Баварии" в матче на Этихад во вторник не закончились с финальны свистком. После разгромного поражения от "Манчестер Сити" между вингерами мюнхенцев Садио Мане и Лероем Сане развязался конфликт. Экс-игрок "Ливерпуля" ударил партнёра по лицу, сообщает Bild. В клубе шокированы поведением сенегальца и больше не видят для него будущего в клубе.

Наставник ПСЖ Кристоф Галтье попал в расистский скандал. В прессу попало письмо бывшего спортивного директора "Ниццы" Юбера Фурнье, где Галтье работал в прошлом сезоне. По словам Фурнье, тренер просил больше не подписывать в клуб чёрнокожих и мусульман, принимая во внимание реалии города. Гальтье открещивается от любых обвинений, называет письмо "клеветой" и обещает судебные иски для всех причастных.