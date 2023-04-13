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Tante Käthe. Сегодня празднует День рождения легенда Бундестим Руди Феллер

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Чемпион мира по прозвищу Тетя Кетте

Tante Käthe. Сегодня празднует День рождения легенда Бундестим Руди Феллер

Getty Images / Global Images Ukraine

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Немецкий футболист и тренер Рудольф Феллер родился 13 апреля 1960 года. Таким образом, сегодня экс-игрок национальной сборной Германии, "Вердера", "Ромы", "Марселя" и "Байера" празднует свой День рождения – Руди исполняется 63 года.

Феллер – чемпион мира-1990, финалист чемпионата мира-1986, обладатель Кубка Италии, Лиги чемпионов; он много раз становился лучшим бомбардиром турниров, в которых принимал участие. Сейчас Руди работает в совете директоров "Байера".

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Руди пользуется большой популярностью и любовью в Германии как человек, имеющий безупречную репутацию и не запятнавший себя в различных скандалах.

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В статье: Руди Фёллер
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