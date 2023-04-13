Tante Käthe. Сегодня празднует День рождения легенда Бундестим Руди Феллер
Чемпион мира по прозвищу Тетя Кетте
Getty Images / Global Images Ukraine
Немецкий футболист и тренер Рудольф Феллер родился 13 апреля 1960 года. Таким образом, сегодня экс-игрок национальной сборной Германии, "Вердера", "Ромы", "Марселя" и "Байера" празднует свой День рождения – Руди исполняется 63 года.
Феллер – чемпион мира-1990, финалист чемпионата мира-1986, обладатель Кубка Италии, Лиги чемпионов; он много раз становился лучшим бомбардиром турниров, в которых принимал участие. Сейчас Руди работает в совете директоров "Байера".
Руди пользуется большой популярностью и любовью в Германии как человек, имеющий безупречную репутацию и не запятнавший себя в различных скандалах.
Happy 63rd birthday to Rudi Völler! ????— Germany (@DFB_Team_EN) April 13, 2023
???? 1990 World Cup winner
???? 1986 World Cup runner-up
???? 1992 EURO runner-up
???? 2002 World Cup runner-up (as a coach) pic.twitter.com/3JhsOlVxNH
Happy Birthday, Rudi Völler! ???? #ASRoma— AS Roma English (@ASRomaEN) April 13, 2023
pic.twitter.com/FnHvwhlVeG
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