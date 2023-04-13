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Месси и Мбаппе в топ-100 самых влиятельных людей 2023 по версии Time

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Лео - титан, а Килиан - новатор

Месси и Мбаппе в топ-100 самых влиятельных людей 2023 по версии Time

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журнал Time опубликовал 100 самых влиятельных людей 2023-го года. Нападающие "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси, а также сборной Франции Килиан Мбаппе попали в список.

Заметку о Лео написал легендарный тенисист Роджер Федерер.

"Рекорды Лионеля Месси по количеству забитых мячей и побед в чемпионате не нужно пересчитывать здесь. Что выделяется для меня в 35-летнем Месси, так это его последовательное величие на протяжении многих лет. Этого трудно достичь, а затем сохранить

В детстве Диего Марадона и Габриэль Батистута были моими любимыми аргентинскими игроками. Мне посчастливилось встретиться с ними обоими. Они вдохновили меня.

Теперь Месси может вдохновлять будущие поколения. Я могу только надеяться, что мы увидим его уникальное творчество и артистизм немного дольше. Не моргайте слишком часто, пока Месси выступает на поле. Вы можете пропустить что-то невероятное от человека момента", - написал Федерер для Times.

В список также попал Килиан Мбаппе. Его редакция поместила в список новаторов.

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В статье: Лионель Месси Роджер Федерер
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Источник:
time.com

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