Месси и Мбаппе в топ-100 самых влиятельных людей 2023 по версии Time
Лео - титан, а Килиан - новатор
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Журнал Time опубликовал 100 самых влиятельных людей 2023-го года. Нападающие "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси, а также сборной Франции Килиан Мбаппе попали в список.
Заметку о Лео написал легендарный тенисист Роджер Федерер.
"Рекорды Лионеля Месси по количеству забитых мячей и побед в чемпионате не нужно пересчитывать здесь. Что выделяется для меня в 35-летнем Месси, так это его последовательное величие на протяжении многих лет. Этого трудно достичь, а затем сохранить
В детстве Диего Марадона и Габриэль Батистута были моими любимыми аргентинскими игроками. Мне посчастливилось встретиться с ними обоими. Они вдохновили меня.
Теперь Месси может вдохновлять будущие поколения. Я могу только надеяться, что мы увидим его уникальное творчество и артистизм немного дольше. Не моргайте слишком часто, пока Месси выступает на поле. Вы можете пропустить что-то невероятное от человека момента", - написал Федерер для Times.
В список также попал Килиан Мбаппе. Его редакция поместила в список новаторов.
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