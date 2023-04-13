Известно имя нового главного тренера Роналду в Аль-Насре
Им стал бывший тренер молодежной команды "Аль-Насра"
Фото из открытых источников
"Аль-Наср" назвал имя нового главного тренера первой командой - им стал Динко Иличич. Ранее он тренировал "Аль-Наср" U19.
До конца чемпионата Саудовской Аравии 8 туров, а "Аль-Наср" идет вторым и отстает от "Аль-Иттихада" на 3 очка.
"Аль-Наср" уволил с должности главного тренера Руди Гарсию, который пробыл в команде 8 месяцев. Сообщалось, что у менеджера конфликт с Криштиану Роналду.
Недавно стало известно, что "Аль-Наср" предлагал Жозе Моуриньо 100 миллионов квро за два сезона. Сенеджер "Ромы" отказался от предложения.
We can announce that our U19 coach, Mr. Dinko Jelicic will be the new head coach for the first team.— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 13, 2023
Good luck, Mr. Dinko ???? pic.twitter.com/ty52cRSwDT
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