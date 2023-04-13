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Известно имя нового главного тренера Роналду в Аль-Насре

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Им стал бывший тренер молодежной команды "Аль-Насра"

Известно имя нового главного тренера Роналду в Аль-Насре

Фото из открытых источников

Новина українською

"Аль-Наср" назвал имя нового главного тренера первой командой - им стал Динко Иличич. Ранее он тренировал "Аль-Наср" U19.

До конца чемпионата Саудовской Аравии 8 туров, а "Аль-Наср" идет вторым и отстает от "Аль-Иттихада" на 3 очка.

"Аль-Наср" уволил с должности главного тренера Руди Гарсию, который пробыл в команде 8 месяцев. Сообщалось, что у менеджера конфликт с Криштиану Роналду.

Недавно стало известно, что "Аль-Наср" предлагал Жозе Моуриньо 100 миллионов квро за два сезона. Сенеджер "Ромы" отказался от предложения.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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