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Аль-Наср хочет назначить главным тренером Зидана или Моуриньо. Выбирать кандидатов помогал Роналду

Общие новости
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Амбициозные планы по новому главному тренеру

Аль-Наср хочет назначить главным тренером Зидана или Моуриньо. Выбирать кандидатов помогал Роналду

фото - Getty Images

Новина українською

"Аль-Наср" хочет назначить главным тренером Зинедина Зидана или Жозе Моуриньо, сообщает CBS Sports. Кандидатов помогал выбирать Криштиану Роналду.

При этом Зидану сделали устное предложение. Гарантий, что трехкратный обладатель Лиги чемпионов с "Реалом" возглавит Саудовскую команду, нет.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо отказался возглавлять "Аль-Наср" даже за 100 миллионов евро за два сезона. Он согласится бросить работу в "Роме" только ради определенного списка команд, в числе которых "Челси" и "ПСЖ".

Также в шорт-листе "Аль-Насра" главный тренер "Фенербахче" Жорже Жезуш и бывший главный тренер "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо.

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В статье: Жозе Моуриньо Зинедин Зидан Аль-Наср
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Источник:
cbssports.com

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