Аль-Наср хочет назначить главным тренером Зидана или Моуриньо. Выбирать кандидатов помогал Роналду

"Аль-Наср" хочет назначить главным тренером Зинедина Зидана или Жозе Моуриньо, сообщает CBS Sports. Кандидатов помогал выбирать Криштиану Роналду.

При этом Зидану сделали устное предложение. Гарантий, что трехкратный обладатель Лиги чемпионов с "Реалом" возглавит Саудовскую команду, нет.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо отказался возглавлять "Аль-Наср" даже за 100 миллионов евро за два сезона. Он согласится бросить работу в "Роме" только ради определенного списка команд, в числе которых "Челси" и "ПСЖ".

Также в шорт-листе "Аль-Насра" главный тренер "Фенербахче" Жорже Жезуш и бывший главный тренер "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо.