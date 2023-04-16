Безумный матч в Ужгороде, поражение Днепра-1, ассист Мудрика. Главные новости за 15 апреля
А также о Первой лиге, Италии, Германии и Франции
фото - УПЛ
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 15 апреля
Металлист и Верес установили новый рекорд УПЛ
В Чемпионате Украины неоднократно забивалось по 10 мячей за матч, но это был разгром со счетом 9:1 или 7:3. А в 21-м туре УПЛ харьковский и ровенский клубы сыграли вничью 5:5! "Металлист" вел 2:0, 3:2, 4:3, "Верес" каждый раз отыгрывался, а потом еще и вышел вперед, однако гол Наумца на 82-й подвел черту в этом феерическом противостоянии. Но набранный балл не позволил командам вырваться из опасной зоны: "Металлист" на данный момент 15-й, а "Верес" - 13-й.
Заря еще поборется за серебро
По крайней мере, такой вывод напрашивается после поединка луганцев с "Днепром-1". Героем стал Назарий Русин, забивший первый гол в игре, а затем ассистировавший Герреро. Команда Кучера смогла ответить мячом Довбика, но только на 90+3-й. Таким образом, "Заря" сократила отставание от "Днепра-1" до двух очков, но у того на матч меньше. В еще одном поединке дня "Александрия" и "Металлист 1925" сыграли вничью 0:0, что, пожалуй, вполне логично для самых миролюбивых команд УПЛ.
Карпаты поднялись в зону переходных матчей
В Первой лиге львовяне обыграли на выезде "Металлург" благодаря автоголу Сидорова. Таким образом, зелено-белые поднялись на четвертое место, позволяющее в конце сезона сыграть переходные матчи с 13-й командой УПЛ за место в элите. "Оболонь" второй раз подряд сыграла вничью – на этот раз с "Нивой", 1:1. Пивовары все еще на первом месте, но "Полесье" может обойти, если обыграет "Кремень".
Мудрик отдал ассист, Миколенко вернулся в основу
Но оба матча для украинских легионеров в АПЛ завершились неудачей. "Челси" принимал "Брайтон". Михаил вышел в основе и помог отличиться Галлахеру. Однако команда Де Дзерби ответила двумя мячами. "Эвертон" с Миколенко в основе проиграл на собственном поле "Фулхэму" 1:3 и рискует снова оказаться в зоне вылета. Илья Забарный матч против "Тоттенхэма" просидел на скамье для запасных, зато его команда выиграла 2:3, забив решающий гол уже в компенсированное время. "Борнмут" оторвался от опасной зоны на 6 очков. Ну и "Сити" продолжает давить на "Арсенал" – горожане одолели "Лестер" 3:1, у Холанда дубль, а это уже 32 забитых мяча в чемпионате.
Боруссия не воспользовалась осечкой Баварии
Серия неудачных матчей мюнхенцев продолжается - теперь "Бавария" не смогла обыграть "Хоффенхайм". Павар забил в первом тайме, но Крамарич ответил после перерыва. "Боруссия" могла бы догнать красных, если бы обыграла "Штутгарт". На 90+3-й Рейна забил третий мяч дортмундцев и сделал счет 2:3, но швабы смогли спастись – на 90+7-й Силас пробил в сетку. Так что разрыв между "Баварией" и "Боруссией" остался на уровне двух очков. До завершения чемпионата еще шесть туров.
Милан и Наполи экономят силы перед Лигой Чемпионов
В Италии фавориты теряли очки. "Милан" вышел на игру с "Болоньей" полурезервным составом и ограничился ничьей 1:1. В основу "Наполи" вернулся главный бомбардир команды Виктор Осимхен, но ни он, ни его партнеры не смогли забить "Вероне" – ничья 0:0. Напомним, что во вторник "Милан" и "Наполи" сыграют ответный матч в четвертьфинале ЛЧ. "Интер" примет "Бенфику" в среду, вчера же он вообще проиграл - "Монце" 0:1.
ПСЖ не оставил шансов интриге в Лиге 1
Во Франции встречались первая и вторая команды чемпионата - "Пари Сен-Жермен" принимал "Ланс". Если бы гости победили, то расстояние между соперниками сократилось бы до трех очков. Но удаление Абдул Самеда на 19-й минуте лишило "Ланс" шансов. Далее за дело взялся Мбаппе, он забил сам и отдал на Месси. Между этими голами разместился точный удар Витиньи. "Ланс" один гол отыграл с пенальти, но не больше - 3:1 в пользу ПСЖ.
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