Шахтер отрывается, Арсенал рискует, Барселона теряет очки. Главные новости за 16 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 16 апреля

Второй раз за последние пять дней горняки встречались с ФК "Львов". Если на неделе им пришлось помучиться, чтобы получить три очка, то на этот раз все прошло гораздо спокойнее. Дубль Артема Бондаренко обеспечил комфортную победу со счётом 2:0. "Шахтер" оторвался от "Днепра-1" уже на 7 очков, правда, у команды Кучера игра в запасе. В еще одном матче дня "Черноморец" на своем поле уступил "Ворскле". В этом поединке все решил единственный гол, забитый Тауляном Сефери на исходе игры. "Ворскла" закрепилась на 8-м месте, "Черноморец" – 12-й.

Канониры без Зинченко, не игравшего из-за травмы, мощно начали поединок против "Вест Хэма" и уже на 10-й минуте вели 0:2 – отметились Жезус и Эдегор. Но молотобойцы смогли еще в первом тайме сократить отставание, а когда в начале второго Сака не реализовал пенальти, "Вест Хэм" сравнял счет. В конце концов все так и завершилось – ничья 2:2. "Арсенал" на 4 очка впереди "Манчестер Сити", но у горожан игра в запасе. К тому же 26 апреля состоится очный поединок. Тем временем МЮ обыграл "Ноттингем" 0:2 и вышел на третье место в турнирной таблице, обойдя "Ньюкасл".

Виктор Цыганков отыграл полный матч против "Эльче", результативными действиями не отличился, но его команда победила 2:0. "Барселона" не смогла забить "Хетафе" – ничья 0:0, по итогам тура преимущество над "Реалом" сократилось до 11 очков. А вот "Атлетико" снова победил – на этот раз 2:1 над "Альмерией", дублем отличился Гризманн. Команда Симеоне уже достаточно оторвалась от "Реала Сосьедад" и только на два очка отстает от королевского клуба.

Житомирская команда воспользовалась осечкой "Оболони", которая второй тур подряд сыграла вничью. "Полесье" обыграло на выезде "Кремень". Сначала отличился Будковский, а затем Грицук. Команда Калитвинцева опережает "Оболонь" на один балл.

Эдуард отыграл полный матч против "Аяччо", его "Страсбур" победил 3:1, благодаря чему приблизился к спасительному 16-му месту на расстояние двух очков. Малиновский второй раз подряд начал поединок на скамье для запасных, на этот раз вышел на замену на 76-й минуте, когда "Марсель" уже громил "Труа" 3:0. Матч в итоге завершился со счетом 3:1, поэтому команда украинца вернулась на второе место, обойдя "Ланс".

Римляне разбили на собственном поле "Удинезе" со счетом 3:0. Благодаря этому результаты команда Моуриньо уже на три балла опережает "Милан" и на пять очков отстает от идущего вторым "Лацио". А вот "Ювентус" потерпел второе поражение подряд – на этот раз от "Сассуоло" 0:1. Старая Синьора рискует отстать от "Аталанты" на семь баллов, или же ее догонит "Фиорентина".