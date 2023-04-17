Стало известно кого пригласит сборная Бразилии, если не удастся договориться с Анчелотти. В селесао нравится харизма кандидата
Жозе на подъеме
Фото: Goal.com
Федерация футбола Бразилии (CBF) рассмотрит приглашение Жозе Моуриньо на пост главного тренера национальной команды, если не удастся договориться с Карло Анчелотти. CBF нравится его харизма, знание языка и большое количество выигранных трофеев.
Сообщается, что приоритет – все же главный тренер "Реала". Он нравится лично главе CBF Эднальдо Родригеса. Стороны контактировал только через посредников, итальянский специалист не хочет вести прямых переговоров и принимать решения во время ключевого отрезка сезона.
Карло хочет продолжить работу с "Реалом", но останется и он в клубе, зависит от трофеев по итогам сезона.
Помимо Жозе, в шорт-листе сборной Бразилии также менеджер "Фенербахче" Жорже Жезуш, Фернандо Диниз из "Флуминенсе" и Абель Феррейра из "Палмейрас".
В товарищеском матче с Марокко (1:2) сборной Бразилии руководил главный тренер команды U20 Рамон Менезес.
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