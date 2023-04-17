Стало известно кого пригласит сборная Бразилии, если не удастся договориться с Анчелотти. В селесао нравится харизма кандидата

Федерация футбола Бразилии (CBF) рассмотрит приглашение Жозе Моуриньо на пост главного тренера национальной команды, если не удастся договориться с Карло Анчелотти. CBF нравится его харизма, знание языка и большое количество выигранных трофеев.

Сообщается, что приоритет – все же главный тренер "Реала". Он нравится лично главе CBF Эднальдо Родригеса. Стороны контактировал только через посредников, итальянский специалист не хочет вести прямых переговоров и принимать решения во время ключевого отрезка сезона.

Карло хочет продолжить работу с "Реалом", но останется и он в клубе, зависит от трофеев по итогам сезона.

Помимо Жозе, в шорт-листе сборной Бразилии также менеджер "Фенербахче" Жорже Жезуш, Фернандо Диниз из "Флуминенсе" и Абель Феррейра из "Палмейрас".

Читайте также Анчелотти может возглавить сборную Бразилии летом

В товарищеском матче с Марокко (1:2) сборной Бразилии руководил главный тренер команды U20 Рамон Менезес.