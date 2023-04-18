Давление на Луческу, о травмах в Шахтере, разгром от Ливерпуля. Главные новости за 17 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 17 апреля

Как известно, в субботу, 22 апреля, состоится матч 22-го тура УПЛ "Динамо" – "Шахтер". Как сообщают СМИ, от результата этого поединка во многом будет зависеть судьба Мирчи Луческу. Если киевляне отберут очки и продемонстрируют потенциал, румынский специалист уже сейчас сделает операцию, чтобы к лету восстановиться и провести полноценную подготовку к новому сезону. Если же нет, то операция перенесется на лето, когда стороны завершат сотрудничество.

Тренер не исключил, что в игре с "Динамо" может принять участие Александр Зубков. По его словам, на восстановление вингера нужно еще максимум неделю. Также Йовичевич сообщил, что к завершению сезона успеет восстановиться Дмитрий Крыськив и сможет сыграть 2-3 матча. Это важно в контексте предстоящего выступления молодежной сборной Украины на Евро, ведь хавбек является важнейшим исполнителем в основе команды.

Эмиль Мустафаев проводит очень хороший сезон. С приходом Руслана Ротаня он стал основным игроком Александрии, принял участие в семи поединках, забил два гола и отдал две результативные передачи. Но летом у него истекает контракт, позволяющий другим клубам подписать его бесплатно. По данным СМИ, Эмилем интересуется "Динамо", также к игроку присматривается бельгийский "Вестерло".

По информации журналистов, товарищеский поединок между Германией и Украиной состоится 12 июня в Бремене. Ожидается, что в ближайшее время будет официальное подтверждение. Между тем Виктор Вацко заявил, что по его информации за 2-3 недели УАФ объявит об официальной договоренности с Сергеем Ребровым. Контракт будет подписан до 2026-го года. И уже летом он приступит к исполнению своих обязанностей.

Пять поединков не могла выиграть команда Клоппа, в этот период было три поражения и две ничьих. Наконец красных прорвало в игре с "Лидсом" – они забили шесть мячей. Дублями отличились Салах и Жота, по голу добавили Гакпо и Нуньес. У "Лидса" гол престижа в исполнении Синистерры. "Ливерпуль" пока восьмой, до зоны еврокубков всего шесть очков.