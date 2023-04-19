Реал выбил Челси, Милан справился с Наполи, чемпионат мира перенесли. Главные новости за 18 апреля

После домашней победы 2:0 Мадрид с тем же счетом одолел "Челси" и в Лондоне. Глобально борьбы здесь не получилось. Единственная ложка дегтя для "Реала" в том, что Бензема и Алаба покидали матч с дискомфортом - возможно, у них травмы. Ну, а у Фрэнка Лэмпарда ужасные 4 поражения в 4 матчах после возвращения в "Челси".

В этой дуэли вариантов было больше, ведь неаполитанцы играли активно, остро, много атаковали. Чего не хватило? Реализации. Даже с пенальти Хвича забить "Милану" не смог, а когда Осимхена наконец прорвало, на табло была 93-я минута. Так вот с боями "Россонери" впервые за 16 лет оказались в 1/2 финала ЛЧ.

Информация от Фабрицио Романо, а это знак качества. Новое соглашение ветерана будет рассчитано на весь следующий сезон; все детали согласованы. Ранее сообщали, что Кроос думает над завершением карьеры, но, видимо, решил повременить. Оно и логично - на фоне 37-летнего Модрича Тони в свои 33 еще молодой и зеленый.

Его зовут Конрад Лаймер, он уже прошел для "Баварии" медосмотр и подпишет контракт до 2027 года. Основная позиция 25-летнего австрийца - центральный хавбек. В Мюнхене доминирует пара Киммих - Горецка, но качественный резерв лишним не будет - тем более, бесплатно. То, как "Бавария" годами "грабит" конкурентов, - это фантастика.

Об этом заявляет одно из крупнейших изданий Франции RMC Sport. Якобы Моуриньо в Париже хочет видеть спортивный директор Луиш Кампуш - они вместе сотрудничали еще в "Реале", но дальше пути двух португальцев разошлись. Судьба нынешнего босса "ПСЖ" Кристофа Гальтье под большим вопросом после провала в ЛЧ. Сам же Special One на данный момент возглавляет "Рому".

Изначально его должны были провести в Индонезии, но тамошние власти по политическим причинам не пустили сборную Израиля, поэтому ФИФА по-быстрому нашла турниру нового хозяина. Юношеский ЧМ начнется 20 мая и продлится до 11 июня. Ну, а до тех пор чемпионом мира среди молодежи будет оставаться сборная Украины - вы ведь не забыли главный дубль в карьере Супряги, правда?