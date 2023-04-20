Уверенный проход Ман Сити, миланское дерби в 1/2 и новый контракт Бензема. Главные новости за 19 апреля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 19 апреля.

“Манчестер Сити” спокойно прошёл в 1/2 финала Лиги Чемпионов, не дав “Баварии” даже понадеяться на камбек (1:1, общий счёт – 4:1). Эрлинг Холанд не реализовал пенальти в первом тайме, но забил в дебюте второй половины. Баварцы сумели забить гол престижа под занавес – Киммих реализовал 11-метровый. Для Хосепа Гвардиолы это рекордный 10-й полуфинал ЛЧ и третий кряду в “Сити”. В 1/2 “горожан” ждёт “Реал”.

В параллельной встрече всё развивалось по схожему сценарию. “Интер” имел задел в два гола по итогам первой встречи с “Бенфикой”. Португальцы проигрывали в 2 мяча и в этот раз, но в заключительные 10 минут сравняли счёт. В отдельном матче, но никак не в противостоянии (3:3, 5:2). В полуфинале “Интер” встретится с своими соседями из “Милана”.

Карим Бензема останется в “Реале” ещё на сезон. Мадридский клуб активировал опцию о продлении соглашения до 2024-го, сообщает AS. По их данным, на этом француз планирует завершить свои выступления на “Сантьяго Бернабеу”. Бензема провел в этом сезоне 35 матчей, забил 26 голов и отдал 6 результативных передач. Ранее сообщалось, что Кроос и Модрич тоже согласовали новые контракты с Мадридом.

Милан" продлил контракт с Оливье Жиру сразу после победного выезда в Неаполь в Лиге чемпионов. Новый контракт позволит остаться на Сан-Сиро как минимум до лета 2024-го.

Жиру в клубе с лета 2021-го. За это время он провел 76 матчей и забил 26 голов в составе “Милана". В сентябре французу исполнится 37 лет.

Главному тренеру "ПСЖ" Кристофу Галтье грозит тюремное заключение сроком до 3 лет, если обвинения в расистских высказываниях подтвердятся. В пятницу прокуратура Ниццы, где Галтье работал в прошлом сезоне, начала предварительное расследование в деле о дискриминации по расовому признаку или религиозной принадлежности, а в офисе "Ниццы" прошли обыски.