На Роналду подали иск после того, как он во время матча схватил себя за пах. Португальцу угрожает депортация

Саудовский юрист Нуф бин Ахмед заявил, что подал иск в суд на Криштиану Роналду из-за его непреличных жестов во время матча. Португалец взялся за пах, когда фанаты "Аль-Хиляля" (0:2) кандировали в его адресс "Месси! Месси!".

"Даже если толпа провоцировала Роналду, он неправильно отреагировал. Поведение Криштиану – преступление, это непристойное публичное действие.

Это одно из преступлений, влекущих за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем", – заявил бин Ахмед.

Поведение Роналду обсуждали в эфире самой популярной спортивной передачи Саудовской Аравии Action ya Dawri. Журналист Озман Абу Бакр назвал его поведение аморальным и грубым по отношению к зрителям.