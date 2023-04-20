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На Роналду подали иск после того, как он во время матча схватил себя за пах. Португальцу угрожает депортация

Общие новости
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(1 голосов)

Командировка на Восток не задалась

На Роналду подали иск после того, как он во время матча схватил себя за пах. Португальцу угрожает депортация

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Саудовский юрист Нуф бин Ахмед заявил, что подал иск в суд на Криштиану Роналду из-за его непреличных жестов во время матча. Португалец взялся за пах, когда фанаты "Аль-Хиляля" (0:2) кандировали в его адресс "Месси! Месси!".

"Даже если толпа провоцировала Роналду, он неправильно отреагировал. Поведение Криштиану – преступление, это непристойное публичное действие.

Это одно из преступлений, влекущих за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем", – заявил бин Ахмед.

Поведение Роналду обсуждали в эфире самой популярной спортивной передачи Саудовской Аравии Action ya Dawri. Журналист Озман Абу Бакр назвал его поведение аморальным и грубым по отношению к зрителям.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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Источник:
espndeportes.espn.com

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарниця)
20.04.2023 в 19:46
Коли фанати НЕ скандували? Ви що таке пишете?
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.04.2023 в 19:42
Старшая жена разочаровала шейха, гомосятиной оказалась.))
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