Аль-Наср сделал заявление по поводу скандального жеста Роналду

"Аль-Наср" сделал заявление по поводу скандала, связанного с нападающим команды Криштиану Роналду.

Напомним, португалец схватил себя за пах в ответ на выкрики имени Лионеля Месси с трибун, когда уходил с поля в матче против "Аль-Хиляля" (0:2)

"Роналду получил травму. Его столкновение с Густаво Куэльяром, игроком «Аль-Хиляля», началось с удара в очень чувствительную область. Это подтвержденная информация. Что касается объяснений фанатов, то они вольны думать что хотят", - приводит заявление клуба Squawka.

Ранее стало известно, что юрист Нуф бин Ахмед намерен обратиться в прокуратуру Саудовской Аравии с запросом об аресте и депортации Роналду из-за его непристойного поведения.