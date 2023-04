Роналду избежал наказания за непристойный жест

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду не понесет наказания за неприличный жест после матча против "Аль-Хиляля" (0:2). Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на решение Федерации футбола Саудовской Аравии.

Напомним, уходя в подтрибунное помещение 38-летний португалец схватил себя за пах в ответ на выкрики "Месси, Месси" от фанатов соперника.

Форвард избежал санкций, так как комитет рассматривал только видео от официального вещателя, а жест Роналду зафиксировали и разместили болельщики в социальных сетях.

Единственный наказание, вынесенное комитетом после игры, это штраф в размере 15 тысяч риалов за поздний выход игроков "Аль-Насра" к началу второго тайма против "Аль-Хиляля".

В "Аль-Насре" заявили, что этот жест Роналду был связан с его травмой.

Cristiano Ronaldo makes obscene gesture to Al-Hilal fans after leaving the field defeated and under the cries of "Messi, Messi, Messi" ????



????️ @wtrx5 pic.twitter.com/xnsyCsfPOQ