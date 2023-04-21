Роналду избежал наказания за непристойный жест
Португалец продолжит играть за саудовский клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду не понесет наказания за неприличный жест после матча против "Аль-Хиляля" (0:2). Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на решение Федерации футбола Саудовской Аравии.
Напомним, уходя в подтрибунное помещение 38-летний португалец схватил себя за пах в ответ на выкрики "Месси, Месси" от фанатов соперника.
Форвард избежал санкций, так как комитет рассматривал только видео от официального вещателя, а жест Роналду зафиксировали и разместили болельщики в социальных сетях.
Единственный наказание, вынесенное комитетом после игры, это штраф в размере 15 тысяч риалов за поздний выход игроков "Аль-Насра" к началу второго тайма против "Аль-Хиляля".
В "Аль-Насре" заявили, что этот жест Роналду был связан с его травмой.
Cristiano Ronaldo makes obscene gesture to Al-Hilal fans after leaving the field defeated and under the cries of "Messi, Messi, Messi" ????— VAR Tático (@vartatico) April 18, 2023
????️ @wtrx5 pic.twitter.com/xnsyCsfPOQ
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