Месси - лучший игрок года по версии IFFHS

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) признала форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси лучшим сразу в трех номинациях в 2022 году.

По итогам прошлого года капитан сборной Аргентины признан лучшим игроком в мире, лучшим плеймейкером и лучшим бомбардиром в международных поединках (с участием клубов и национальных сборных).

Свои награды Лео получил в столице Франции, Париже.