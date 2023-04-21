Месси - лучший игрок года по версии IFFHS
Лео также стал лучшим еще в двух номинациях
IFFHS
IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) признала форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси лучшим сразу в трех номинациях в 2022 году.
По итогам прошлого года капитан сборной Аргентины признан лучшим игроком в мире, лучшим плеймейкером и лучшим бомбардиром в международных поединках (с участием клубов и национальных сборных).
Свои награды Лео получил в столице Франции, Париже.
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Источник:IFFHS
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