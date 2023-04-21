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Определились финалисты Юношеской Лиги УЕФА

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"Спортинг" и "Милан" вылетели на стадии полуфинала

Определились финалисты Юношеской Лиги УЕФА

Twitter UEFA Youth League

Новина українською

Сегодня, 21 апреля, прошли полуфинальные поединки Юношеской лиги УЕФА.

В первом противостоянии АЗ обыграл "Спортинг" в серии пенальты 4:2 (2:2 в основное время).

В другой паре "Хайдук" обыграл "Милан" – со счетом 3:1.

Таким образом, в финальном поединке еврокубка, который состоится 24 апреля, сыграют АЗ и "Хайдук".

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Милан
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