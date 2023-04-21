Определились финалисты Юношеской Лиги УЕФА
"Спортинг" и "Милан" вылетели на стадии полуфинала
Twitter UEFA Youth League
Сегодня, 21 апреля, прошли полуфинальные поединки Юношеской лиги УЕФА.
В первом противостоянии АЗ обыграл "Спортинг" в серии пенальты 4:2 (2:2 в основное время).
В другой паре "Хайдук" обыграл "Милан" – со счетом 3:1.
Таким образом, в финальном поединке еврокубка, который состоится 24 апреля, сыграют АЗ и "Хайдук".
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