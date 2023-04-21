Определились финалисты Юношеской Лиги УЕФА

Сегодня, 21 апреля, прошли полуфинальные поединки Юношеской лиги УЕФА.

В первом противостоянии АЗ обыграл "Спортинг" в серии пенальты 4:2 (2:2 в основное время).

В другой паре "Хайдук" обыграл "Милан" – со счетом 3:1.

Таким образом, в финальном поединке еврокубка, который состоится 24 апреля, сыграют АЗ и "Хайдук".