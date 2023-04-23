Ничья в Классическом, новый тренер Динамо, проблемы Баварии. Главные новости за 22 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 22 апреля

Сегодня гранды украинского футбола решают разные задачи в турнирной таблице, но были надежды, что историческая принципиальность станет катализатором яркой игры. Однако игра в итоге получилась очень бледной. Степаненко забил в начале поединка дальним ударом (Нещерет сыграл не лучшим образом), а после перерыва "Динамо" попыталось активироваться и смогло сравнять прямым ударом со штрафного – эффектный гол забил Андриевский. В итоге все завершилось ничьей 1:1. Так что "Динамо" по итогам тура отстало от "Зари" уже на пять очков, "Шахтер" рискует подпустить "Днепр-1" на расстояние двух (учитывая, что у команды Кучера две игры в запасе).

После матча стало известно об изменениях на тренерском мостике киевского клуба. Мирча Луческу объявил, что ему нужна операция, поэтому он берет больничный. Его обязанности в дальнейшем будет исполнять легендарный голкипер бело-синих Александр Шовковский. Пока неизвестно, сколько именно будет отсутствовать румынский тренер и вернется ли он к управлению командой вообще.

Втихую команда Виктора Скрипника подобралась к зоне еврокубков. Да, до "Александрии" еще далеко, но за восемь туров все может случиться. Матч с "Металлистом" вошел в историю украинского футбола, ведь повторил предыдущие рекорды – в течение игры было пробито четыре 11-метровых. Три из них были результативными, один Сефери реализовать не смог, но у албанца и так дубль. В итоге игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "Ворсклы". В еще одном матче дня "Верес" и "Минай" сыграли вничью 1:1. Обе команды покинули зону вылета, но конкуренты еще свои матчи не сыграли.

Черкасская команда повела в счете в первом тайме (Солдат), а львовяне сравняли на 87-м – отметился Кожанов. В итоге ничья 1:1. ЛНЗ – третий, "Карпаты" – четвертые, но их догнал "Металлург", обыгравший "Дунаевцы" 1:2. В еще одном матче "Нива" уступила "Кременю" 0:2.

"Эвертон" играл на выезде с "Кристал Пелас", Миколенко провел на поле все 90 минут. Хозяева давили, но ирискам в целом удавалось сдерживать соперника. В итоге все завершилось ничьей 0:0. Этого не хватило "Эвертону", чтобы остаться за пределами зоны вылета, ведь "Лестер" обыграл "Вулверхэмптон" 2:1. Также весь матч отыграл Виктор Цыганков против "Вальядолида", но его команда уступила 0:1 и рискует опуститься на одну строчку по итогам тура.

Мюнхенцы проиграли "Майнцу", хоть и забили первыми, но на гол Садио Мане соперник ответил тремя точными ударами. Осечкой мгновенно воспользовалась "Боруссия" из Дортмунда, разбившая "Айнтрахт" 4:0. Таким образом, за пять туров до завершения чемпионат "Боруссия" вышла на первое место, опережая "Баварию" на один балл.

За право сыграть в главном матче турнира команда Гвардиолы играла с "Шеффилд Юнайтед". Де Брюйне получил отдых, так что шансом выйти на первый план воспользовался Марез – Рияд оформил хет-трик, "Сити" победил 3:0 и теперь ждет, как в воскресенье сыграют МЮ и "Брайтон". В Испании "Реал" победил "Сельту" 2:0 благодаря голам Асенсио и Милитао и сократил отставание от "Барсы" до восьми очков.