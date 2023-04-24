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Григорчук обыграл Вернидуба, смена лидера в Первой лиге, МЮ в финале. Главные новости за 23 апреля

Общие новости
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А также конфуз Тоттенхэма и важная победа Барсы

Григорчук обыграл Вернидуба, смена лидера в Первой лиге, МЮ в финале. Главные новости за 23 апреля

фото - Getty Images

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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 23 апреля

Черноморец одолел на выезде Кривбасс

Вернидуб против Григорчука – это всегда интересно. И в этот раз команды этих тренеров не разочаровали. Алефиренко вывел одесситов вперед на исходе первого тайма, но после перерыва "Кривбасс" не только отыгрался, но и вышел вперед после мощного удара Лунева. Но "Черноморец" не растерялся – Кузык мгновенно забил ответ, а потом Алефиренко оформил дубль. 2:3 в итоге позволили "Черноморцу" покинуть зону переходных матчей и подняться на 12-ю строчку в турнирной таблице.

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Спонсором выступил главный аутсайдер чемпионата – "Львов". Подопечные Бессмертного не нашли противодействия Ростиславу Русину, дважды ассистировавшему партнерам, а именно Бычеку и Капинусу. 0:2 в пользу харьковчан, которые впервые завоевали три очка в весенней части чемпионата. От зоны переходных матчей они оторвались на четыре балла.

В Первой лиге сменился лидер

В третьем туре второго этапа встречались лидеры – "Полесье" и "Оболонь". Пивовары перед этим дважды играли вничью, но на этот раз сумели открыть счет с помощью углового (Тарас Мороз), а затем удержали свои ворота на замке. 0:1 в пользу "Оболони", которая теперь опередила "Полесье" на два очка.

МЮ вышел в финал, Тоттенхэм провалился

В Англии играли и матчи АПЛ, и матч Кубка. В игре "Ньюкасл" – "Тоттенхэм" к 21-й минуте счет уже был 5:0. Понятно, что прийти в себя после такого шпоры не смогли и в итоге проиграли 6:1, сороки захватили инициативу в борьбе за третье-четвертое место. А во втором полуфинальном матче Кубка Англии встретились "Брайтон" и "Манчестер Юнайтед". Основное и дополнительное время победителя не определило, а в серии пенальти успех праздновали красные дьяволы. В финале, который состоится 3 июня, нас ожидает дерби Манчестера.

Барселона не стала возобновлять интригу

Несколько невнятных результатов каталонцев и параллельно победы "Реала" заставили заговорить о возвращении интриги в чемпионскую гонку в Ла Лиге. Тем более что команда Хави в воскресенье играла с "Атлетико". Но блаугранас все же продемонстрировали свою силу и победили – 1:0. Автором гола стал Ферран Торрес. Таким образом, отрыв между первым и вторым местом за восемь туров до завершения сезона остался на уровне 11 очков.

Наполи в шаге от чемпионства

Центральный матч в Италии играли "Ювентус" и "Наполи". Напомним, что Старой Синьоре вернули 15 очков, и она теперь среди лидеров. Но в игре с неаполитанцами туринцы выступали в роли андердога, а не фаворита. Команда Спалетти доминировала, правда, забить удалось лишь на 90+3-й минуте – решающий удар нанес Распадори. Уже в следующем туре "Наполи" может оформить досрочное чемпионство, если победит "Салернитану", а "Лацио" проиграет "Интеру".

Малиновский вернулся в основу Марселя

Руслан вышел с первых минут на игру против "Лиона". Провансальцы забили первыми, ткачи ответили в середине второго тайма, а на 90+1 защитник "Лиона" Густо срезал в свои ворота. "Марсель" победил 1:2 и остался на втором месте по итогам тура. Соболь из-за травмы пропускал игру с "Реймсом", его "Страсбург" выиграл 0:2 и покинул зону вылета.

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