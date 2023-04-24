Помогал Шевченко осваиваться в Италии. Сегодня отмечает День рождения легенда Милана Костакурта

Алессандро Костакурта родился 24 апреля 1966 года в Ераго-кон-Ораго (провинция Варесе, Ломбардия). Бывший итальянский футболист, выступал на позиции центрального и флангового защитника за "Милан" и сборную Италии.

Сезон-1986/87 Алессандро отыграл в аренде за "Монцу", после чего 20 лет он выступал исключительно за основную команду "Милана". С "россонери" он 7 раз взял Скудетто, 5 раз Суперкубок Италии и в 2003-м Кубок страны; выиграл все на международной арене: КЕЧ/ЛЧ (5), Суперкубок Европы (3) и Межконтинентальный кубок (2). В сборной Италии Костакурта стал вице-чемпионом мира-1994, также съездил на Мундиаль-1998 и ЕВРО-1996.

Андрей Шевченко в интервью не единожды отмечал, что Костакурта очень помог ему на первых порах освоиться в Италии.

После завершения игровой карьеры один сезон тренировал "Мантову", работал ведущим на телеканале Sky Sport Italia, с 1 февраля 2018 года является избранным вице-комиссаром Итальянской Федерации Футбола (FIGC).