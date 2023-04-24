Помогал Шевченко осваиваться в Италии. Сегодня отмечает День рождения легенда Милана Костакурта
Можно просто "Билли"
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Алессандро Костакурта родился 24 апреля 1966 года в Ераго-кон-Ораго (провинция Варесе, Ломбардия). Бывший итальянский футболист, выступал на позиции центрального и флангового защитника за "Милан" и сборную Италии.
Сезон-1986/87 Алессандро отыграл в аренде за "Монцу", после чего 20 лет он выступал исключительно за основную команду "Милана". С "россонери" он 7 раз взял Скудетто, 5 раз Суперкубок Италии и в 2003-м Кубок страны; выиграл все на международной арене: КЕЧ/ЛЧ (5), Суперкубок Европы (3) и Межконтинентальный кубок (2). В сборной Италии Костакурта стал вице-чемпионом мира-1994, также съездил на Мундиаль-1998 и ЕВРО-1996.
Андрей Шевченко в интервью не единожды отмечал, что Костакурта очень помог ему на первых порах освоиться в Италии.
После завершения игровой карьеры один сезон тренировал "Мантову", работал ведущим на телеканале Sky Sport Italia, с 1 февраля 2018 года является избранным вице-комиссаром Итальянской Федерации Футбола (FIGC).
???? Happy birthday, 'l'invincibile' Alessandro Costacurta, who turns 57 today.— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 24, 2023
The AC Milan legend won 2⃣4⃣ major trophies with the club, including 5️⃣ European Cups.
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