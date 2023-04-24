Роналду и Аль-Наср не могут забить третий матч подряд. Криштиану отыграл все матчи от свистка до свистка

"Аль-Наср" не может забить уже в третьем матче подряд. В этот раз Криштиану Роналду не смог поразить ворота "Аль-Вахды" (0:1).

Это второе поражение команды из Эр-Рияда подряд. В прошлом поединке "Аль-Наср" уступил главному конкуренту "Аль-Хилялю" (0:2). Это был первый матч после увольнения Руди Гарсии и назначения тренером бывшего менеджера команды U-19 Динко Иличича.

"Аль-Наср" идет в лиге Саудовской Аравии на 2-м месте, пропустив "Аль-Иттихад" вперед. У команды Роналду на 2 очка меньше и на 1 матч больше.