Роналду и Аль-Наср не могут забить третий матч подряд. Криштиану отыграл все матчи от свистка до свистка
Второе поражение подряд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Наср" не может забить уже в третьем матче подряд. В этот раз Криштиану Роналду не смог поразить ворота "Аль-Вахды" (0:1).
Это второе поражение команды из Эр-Рияда подряд. В прошлом поединке "Аль-Наср" уступил главному конкуренту "Аль-Хилялю" (0:2). Это был первый матч после увольнения Руди Гарсии и назначения тренером бывшего менеджера команды U-19 Динко Иличича.
"Аль-Наср" идет в лиге Саудовской Аравии на 2-м месте, пропустив "Аль-Иттихад" вперед. У команды Роналду на 2 очка меньше и на 1 матч больше.
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