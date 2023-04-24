  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Роналду и Аль-Наср не могут забить третий матч подряд. Криштиану отыграл все матчи от свистка до свистка

Общие новости
(1 голосов)

Второе поражение подряд

Роналду и Аль-Наср не могут забить третий матч подряд. Криштиану отыграл все матчи от свистка до свистка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аль-Наср" не может забить уже в третьем матче подряд. В этот раз Криштиану Роналду не смог поразить ворота "Аль-Вахды" (0:1).

Это второе поражение команды из Эр-Рияда подряд. В прошлом поединке "Аль-Наср" уступил главному конкуренту "Аль-Хилялю" (0:2). Это был первый матч после увольнения Руди Гарсии и назначения тренером бывшего менеджера команды U-19 Динко Иличича.

"Аль-Наср" идет в лиге Саудовской Аравии на 2-м месте, пропустив "Аль-Иттихад" вперед. У команды Роналду на 2 очка меньше и на 1 матч больше.

По теме
yellow-arrow
АЗ U-19– Хайдук U-19. 5:0. Нидерландская молодежь громит хорватов в финале Юношеской лиги УЕФА – Видео
yellow-arrow
Помогал Шевченко осваиваться в Италии. Сегодня отмечает День рождения легенда Милана Костакурта
yellow-arrow
В Японии ВАР отменил гол с центра поля, чтобы назначить пенальти в ворота атакующей команды - ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде