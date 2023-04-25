Сборная Украины скоро получит тренера, характер Днепра-1, новое подписание Шахтера. Главные новости за 24 апреля

Бойкота квалификации Евро от наших не будет, ведь шансов встретиться с россиянами и белорусами нет. Кроме того, глава УАФ Андрей Павелко порадовал тем, что к июньским матчам отбора против Северной Македонии и Мальты у Украины наконец появится постоянный тренер. Кто это будет - Ребров, Ротань или, может, Билич - еще неизвестно.

Спарринг пройдет в Бремене 12 июня и станет 1000-м поединком в истории Бундестим. Приятно, что отметить такое событие немцы пригласили именно нашу сборную. Ну, и еще для Украины это будет хорошая практика перед уже упомянутыми Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня), где оступаться нельзя.

Его зовут Дэнил Кастилло, ему 19 лет и ранее он выступал за эквадорского гранда "ЛДУ Кито". Парень подписал с "Горняками" контракт на 5 лет и присоединится к команде по завершении сезона. Дарио Срна уверен, что у новичка грандиозный потенциал - и нам остается только поверить хорвату на слово.

В понедельник были сыграны два матча УПЛ. В первом "Днепр-1" вырвал победу над "Рухом" благодаря голу Игоря Когута на 93-й минуте (3:2). Этот мини-подвиг позволил команде Александра Кучера вернуться на 2-е место, обойдя "Зарю". Ну, а в еще одном матче дня "Александрия" и "Ингулец" расписали скучные нули - между прочим, это уже 7-я ничья в 8 последних турах для команды Руслана Ротаня.

1:6 от "Ньюкасла" стали последней каплей, и "Шпоры" выгнали Кристиана Стеллини, который руководил командой после отставки Антонио Конте. Его место занял экс-игрок "Тоттенхэма" Райан Мейсон, который уже исполнял обязанности тренера в 2021 году после увольнения Жозе Моуриньо, но не впечатлил, набирая по 1,7 очка за матч.

Ну, и напоследок про Особенного, достигшего вчера отметки в 100 матчей во главе "Волков". Его "Рома" в Бергамо выглядела слишком уставшей после ЛЕ; как итог - победа "Аталанты" 3:1. В таблице римляне остались 5-ми, но "Интер" и та же "Аталанта" наступают на пятки. При этом и зона ЛЧ тоже совсем рядом. Концовка Серии А будет захватывающей.