Украинское дерби в Испании – за Цыганковым, гол Пластуна, заокеанские планы ЛЧ. Главные новости за 25 апреля

UA-Футбол собрал для вас главные футбольные новости за вторник, 25-е апреля

В чемпионате Испании состоялся матч между "Жироной" и "Реалом". Виктор Цыганков ожидался в составе каталонцев, а вот Андрей Лунин получил свой шанс из-за болезни Тибо Куртуа. В итоге победила "Жирона", забив Лунину четыре мяча (4:2). Украинский вратарь получил самую плохую оценку в составе "сливочных", а действия Виктора Цыганкова за "Жирону" были оценены средним баллом.

Четыре гола забил один и тот же игрок – Кастильехо. Он стал первым автором покера в ворота "Реала" за последние 76 лет.

В Кубке Болгарии "Лудогорец" провел свой первый матч полуфинальной стадии. В гостях Разград победил "Чорне море" со счетом 2:1. Победный гол за "Лудогорец" оформил украинец Игорь Пластун, которому ассистировал Десподов.

Через две недели "Лудогорец" проведет ответный матч уже на своем поле.

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о планах проведения Лиги чемпионов в США. Такая идея зреет уже достаточно долгое время, но в силу определенных обстоятельств до сих пор не могла быть реализована. Чеферин предположил, что после 2025-го года турнир может получить заокеанскую локацию. Сейчас об этом есть мысли у организаторов.

Блогер Игорь Бурбас запустил информацию о том, что в 2023-м календарном году игроки "Днепра-1" и "Зари" еще не получали зарплаты. Никакого подтверждения этой информации нет, так что она воспринимается как слухи. Отметим, что "Днепр-1" – вторая команда турнирной таблицы, а "Заря" – третья. Оба коллектива еще сохраняют шансы на чемпионство.

Это альтернатива действующей Ассоциации футбольных клубов. Таким шагом "Шахтер" показывает свое несогласие с нынешней политикой европейской футбольной верхушки, которая, по мнению "горняков", сконцентрирована на удовлетворении интересов больших и богатых клубов. А интересы средних и маленьких игнорируются. Палкин снова затронул тему конфликта ФИФА и "Шахтера", который основывается на трансферных вопросах.

Лучший бомбардир текущего розыгрыша УПЛ Артем Довбик знает об интересе "Трабзонспора", но не горит желанием переходить в чемпионат Турции. Форвард ожидает предложения от команд из топ-5. Приоритеты – Италия, Англия, Германия. Контракт Артема Довбика с "Днепром-1" действует до конца 2023-м года.