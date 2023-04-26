Чеферин: Все согласны на введение потолка зарплат. От больших клубов, до маленьких
Футбол движется к адекватному регулированию
Фото: twitter.com/UEFA
Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о введении лимита зарплат в европейском футболе. "Надеюсь, это удастся осуществить как можно скорее", – говорит глава важнейшей организации в европейском футболе.
"Удивительно, но все согласны. Большие и маленькие клубы, государственные команды, клубы, принадлежащие миллиардерам, все согласны.
В будущем мы должны серьезно подумать о потолке зарплат. Если бюджеты взлетят до небес, тогда конкурентный баланс станет проблемой. Дело не во владельцах, а в ценности соревнования, потому что, если пять клубов всегда будут побеждать, то все это потеряет смысл.
Но это должно быть коллективное соглашение – каждой лиги и УЕФА. Потому что, если мы сделаем это, а другие лиги – нет, то это не имеет смысла. Надеюсь, это удастся осуществить как можно скорее.
На данный момент мы пришли к новому правилу, которое начнет действовать после 2024 года. По нему можно будет тратить до 70% доходов на зарплаты и оплату трансферов. Но эта мера недостаточна, потому что 70% от дохода в пять миллиардов – это довольно много.
Так что это будущее здесь, и я не боюсь, что владельцы клубов будут слишком влиятельными или что-то в этом роде. УЕФА руководит еврокубками, и сейчас у нас прекрасные отношения с Европейской ассоциацией клубов", – сказал Александер Чеферин.
Напомгним, что недавно Чеферин допустил, что Лигу чемпионов могут начать проводить в США. Он считает, что это возможно, но после 2025-го года.
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