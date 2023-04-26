Кендзера и Вида вышли друг против друга в матче чемпионата Греции

В матче чемпионской группы чемпионата Греции сыграли между собой афинский АЕК и ПАОК из Салоники. В составах обеих команд появились бывшие представители УПЛ.

АЕКу помогает хорват Домагой Вида, а ПАОКу – поляк Томаш Кендзера. Оба игрока раньше играли за киевское "Динамо". Собственно, контракт поляка по-прежнему принадлежит киевлянам. В Греции он находится в аренде.

Отметим, что другой экс-представитель УПЛ Тайсон не попал в заявку ПАОКа.

По состоянию на 65-ю минуту счет 2:0 в пользу АЕКа. В режиме онлайн он возглавляет турнирную таблицу чемпионата.