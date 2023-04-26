Кендзера и Вида вышли друг против друга в матче чемпионата Греции
В матче АЕКа против ПАОКа
ФК ПАОК / Автор невідомий
В матче чемпионской группы чемпионата Греции сыграли между собой афинский АЕК и ПАОК из Салоники. В составах обеих команд появились бывшие представители УПЛ.
АЕКу помогает хорват Домагой Вида, а ПАОКу – поляк Томаш Кендзера. Оба игрока раньше играли за киевское "Динамо". Собственно, контракт поляка по-прежнему принадлежит киевлянам. В Греции он находится в аренде.
Отметим, что другой экс-представитель УПЛ Тайсон не попал в заявку ПАОКа.
По состоянию на 65-ю минуту счет 2:0 в пользу АЕКа. В режиме онлайн он возглавляет турнирную таблицу чемпионата.
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