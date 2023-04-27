Чемпионский матч АПЛ, очередной финал Интера и будущий тренер Челси. Главные новости 26 апреля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 26 апреля.

"Арсенал" без шансов уступил "Манчестер Сити" (4:1), проиграв "горожанам" 12-й раз кряду. Исход встречи решили Де Брюйне (2+1) и Холанд (1+2). Таким образом команда фактически упускает шансы на чемпионство – аналитический портал FiveThirtyEight оценивает вероятность выигрыша титула лондонцами в 10%. "Арсенал" формально сохраняет лидерство (2 очка отрыва) за 5 туров до финиша, но "Сити" имеет две игры в запасе.

"Интер" снова вышел в финал Кубку Италии, минимально обыграв "Ювентус" благодаря голу Ди Марко (1:0, 1:1). Для "нерадзурри" это второй финал за 2 сезона, они являются действующими обладателями турнира. Вторым участником финала с большой долей вероятности станет "Фиорентина", обыгравшая "Кременозе" в два мяча в первой встрече. Ранее "Интер" также выиграл Суперкубок Италии. Помимо этого, у них есть шанс выйти в финал ЛЧ в этом сезоне.

"Челси" близок к соглашению с Маурисио Почеттино. Экс-тренер "Тоттенхэма" и ПСЖ обсуждает последние детали соглашения с лондонцами, сообщает Фабрицио Романо. В понедельник стороны провели многообещающую встречу, обсудив долгосрочный проект развития. О назначении объявят в ближайшее время. Напомним, "Челси" проиграл 5 из 5 встреч при временном тренере Фрэнке Лэмпарде.

Голкипер "Реала" Андрей Лунин хочет продлить контракт с мадридским клубом, передает Madrid Xtra. Руководство мадридцев разделяет желание украинца, но сомнения есть у представителей тренерского штаба. В частности, у тренеров есть вопросы к игре украинца ногами и отсутствия прогресса в этом компоненте. Действующий контракт Лунина рассчитан до лета 2024 года.

"Бернли" досрочно стал победителем Чемпионшипа. Таким образом, "бордовые" вернутся в АПЛ сразу после вылета. В перенесенном матче 38-го тура команда Венсана Компани на выезде обыграла "Блекберн" (1:0), гарантировав себе первенство за 2 тура до финиша. "Бордовые" набрали 95 очков в сезоне, проиграв лишь трижды.