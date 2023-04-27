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Следующий гол – победный. Трейлер нового фильма о футболе со звездой Голливуда в главной роли

Общие новости
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Фассбендер играет, Вайтити – за режиссерским креслом

Следующий гол – победный. Трейлер нового фильма о футболе со звездой Голливуда в главной роли

Скриншот из трейлера

Новина українською

Известный режиссер Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо", "Тор: Рагнарок") расскажет юмористическую и проникновенную историю об аутсайдерах.

Печально известная футбольная команда Американского Самоа стала известной после ужасного матча в рамках отбора на чемпионат мира 2002 года, который она проиграла со счетом 31:0.

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С приближением квалификационного раунда чемпионата мира 2014 года команда нанимает тренера-неудачника Томаса Ронгена, которого играет Майкл Фассбендер ("Люди Икс: Апокалипсис", "Стив Джобс", "Бесславные ублюдки", "300 спартанцев"), надеясь, что он сможет изменить худшую футбольную команду в мире.

Фильм выйдет на большие экраны 16 ноября 2023 года. Вашему вниманию – трейлер киноленты:

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В статье: фильм кино о футболе футбол и кино
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