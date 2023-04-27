Президент Аль-Насра сожалеет о подписании контракта с Роналду

Президент "Аль-Насра" Аль-Муаммар раскритиковал поведение Криштиану Роналду в интервью ArabiaNews50. Он считает, что его обманули с трансфером португальца.

"Меня всего дважды в жизни обманывали. Первый был, когда я заказал три шашлыка и получил два из них. Второй раз был подписан Криштиану Роналду", – сказал Аль-Муаммар.

Это было сказано после вылета "Аль-Насра" от "Аль-Хиляля" из полуфинала Кубка Саудовской Аравии. Команда, а соответственно и Криштиану, не забивают уже в 3-х матчах подряд. В чемпионате "Аль-Наср" также уступает первое место "Аль-Иттихаду".

Напомним, что также в этом матче фанаты "Аль-Хиляля" стали скандировать "Месси, Месси", после чего Роналду взялся за пах перед трибунами. Некоторые журналисты в стране потребовали депортировать Криштиану после этого жеста.

Криштиану провел после перехода в "Аль-Наср" 14 матчей, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.