Президент Аль-Насра сожалеет о подписании контракта с Роналду
Португалец принес больше проблем, чем голов?
Фото: https://twitter.com/AlNassrFC_EN
Президент "Аль-Насра" Аль-Муаммар раскритиковал поведение Криштиану Роналду в интервью ArabiaNews50. Он считает, что его обманули с трансфером португальца.
"Меня всего дважды в жизни обманывали. Первый был, когда я заказал три шашлыка и получил два из них. Второй раз был подписан Криштиану Роналду", – сказал Аль-Муаммар.
Это было сказано после вылета "Аль-Насра" от "Аль-Хиляля" из полуфинала Кубка Саудовской Аравии. Команда, а соответственно и Криштиану, не забивают уже в 3-х матчах подряд. В чемпионате "Аль-Наср" также уступает первое место "Аль-Иттихаду".
Напомним, что также в этом матче фанаты "Аль-Хиляля" стали скандировать "Месси, Месси", после чего Роналду взялся за пах перед трибунами. Некоторые журналисты в стране потребовали депортировать Криштиану после этого жеста.
Криштиану провел после перехода в "Аль-Наср" 14 матчей, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.
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