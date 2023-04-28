Президент Аль-Насра подал в отставку – Источник
Совет директоров будет распущен
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководитель совета директоров "Аль-Насра" Мусалли Аль-Муаммар покинул свой пост. Об этом сообщает Saudi Gazette.
Согласно информации источника, функционер решился на такой шаг в связи с давлением фанатов клуба, которые остались недовольны после двух поражений подряд. Отставка Аль-Муаммара будет принята в течение ближайших двух дней, а нынешний совет директоров будет распущен.
Напомним, сперва "Аль-Наср" уступил в чемпионате "Аль-Хилялю" (0:2), а затем вылетел из Кубка Саудовской Аравии, проиграв "Аль-Вехде" (0:1).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Saudi Gazette
Популярное сейчас
- Металлист - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.04.2023
- Статус Лунина в Реале, 100%-но встроенный в Сити Холанд, гениальный Барелла. Обзор матчей мидвика
- Залужный сообщил, сколько ракет россияне запустили по Украине в ночь на 28 апреля
- Президент Аль-Насра сожалеет о подписании контракта с Роналду
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн