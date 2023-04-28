Президент Аль-Насра подал в отставку – Источник

Руководитель совета директоров "Аль-Насра" Мусалли Аль-Муаммар покинул свой пост. Об этом сообщает Saudi Gazette.

Согласно информации источника, функционер решился на такой шаг в связи с давлением фанатов клуба, которые остались недовольны после двух поражений подряд. Отставка Аль-Муаммара будет принята в течение ближайших двух дней, а нынешний совет директоров будет распущен.

Напомним, сперва "Аль-Наср" уступил в чемпионате "Аль-Хилялю" (0:2), а затем вылетел из Кубка Саудовской Аравии, проиграв "Аль-Вехде" (0:1).