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Роналду забил впервые за 4 матча. Аль-Наср тоже

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Может бить первая за 4 игры победа

Роналду забил впервые за 4 матча. Аль-Наср тоже

Фото: https://twitter.com/AlNassrFC_EN

Новина українською

"Аль-Наср" дважды забил в ворота "Аль-Раеда" в чемпионате Саудовской Аравии. Счет в матче на 4-ой минуте открыл Криштиану Роналду.

Португалец забил первый гол "Аль-Насра" за 4 поединка. До этого команда не могла поразить ворота "Аль-Фейха" (0:0), "Аль-Хиляль" (0:2) и "Аль-Вахда" (0:1) в полуфинале Кубка Саудовской Аравии.

Криштиану сыграл в 15 матчей, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.

Недавно стало известно, что президент "Аль-Насра" недоволен транфером португальца. Он заявил, что его обманули с переходом.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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