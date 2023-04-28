Роналду забил впервые за 4 матча. Аль-Наср тоже
Может бить первая за 4 игры победа
Фото: https://twitter.com/AlNassrFC_EN
"Аль-Наср" дважды забил в ворота "Аль-Раеда" в чемпионате Саудовской Аравии. Счет в матче на 4-ой минуте открыл Криштиану Роналду.
Португалец забил первый гол "Аль-Насра" за 4 поединка. До этого команда не могла поразить ворота "Аль-Фейха" (0:0), "Аль-Хиляль" (0:2) и "Аль-Вахда" (0:1) в полуфинале Кубка Саудовской Аравии.
Криштиану сыграл в 15 матчей, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.
Недавно стало известно, что президент "Аль-Насра" недоволен транфером португальца. Он заявил, что его обманули с переходом.
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