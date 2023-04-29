  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Международная федерация дзюдо разрешила соревноваться россиянам и белорусам в нейтральном статусе

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Россия подала заявку на участие в ЧМ-2023 по дзюдо

Международная федерация дзюдо разрешила соревноваться россиянам и белорусам в нейтральном статусе

Фото: АР

Новина українською

Россия подала заявку на участие в ЧМ-2023 по дзюдо. Команда была зарегистрирована как "Индивидуальные нейтральные атлеты". Это произошло после того, как международная федерация дзюдо разрешила россиянам и белорусам участвовать в нейтральном статусе. Соответствующее решение принял Исполнительный комитет IJF.

Спортсмены смогут соревноваться только в том случае, если пройдут проверку на предмет отсутствия "пропаганды войны", в частности, в их соцсетях. Проверять эти данные будет "независимая, авторитетная компания". Об этом в своем заявлении сообщили IJF.

Заявка этой команды насчитывает 17 атлетов. Она насчитывает 8 мужчин и 9 женщин. Среди них зарегистрировано не менее 7 представителей ЦСКА (офицеров ВС РФ).

По теме
yellow-arrow
Удачный старт Шовковского, упущенный трофей Ярмоленко и Реброва. Главные новости за 28 апреля
yellow-arrow
Кочергин забил за Ракув, команда за шаг до чемпионства
yellow-arrow
Роналду забил впервые за 4 матча. Аль-Наср тоже
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Россия дзюдо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
www.ijf.org

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде