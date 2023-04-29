Международная федерация дзюдо разрешила соревноваться россиянам и белорусам в нейтральном статусе
Россия подала заявку на участие в ЧМ-2023 по дзюдо
Фото: АР
Россия подала заявку на участие в ЧМ-2023 по дзюдо. Команда была
Спортсмены смогут соревноваться только в том случае, если пройдут проверку на предмет отсутствия "пропаганды войны", в частности, в их соцсетях. Проверять эти данные будет "независимая, авторитетная компания". Об этом в своем заявлении сообщили IJF.
Заявка этой команды насчитывает 17 атлетов. Она насчитывает 8 мужчин и 9 женщин. Среди них зарегистрировано не менее 7 представителей ЦСКА (офицеров ВС РФ).
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