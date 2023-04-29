Международная федерация дзюдо разрешила соревноваться россиянам и белорусам в нейтральном статусе

Россия подала заявку на участие в ЧМ-2023 по дзюдо. Команда была зарегистрирована как "Индивидуальные нейтральные атлеты". Это произошло после того, как международная федерация дзюдо разрешила россиянам и белорусам участвовать в нейтральном статусе. Соответствующее решение принял Исполнительный комитет IJF.

Спортсмены смогут соревноваться только в том случае, если пройдут проверку на предмет отсутствия "пропаганды войны", в частности, в их соцсетях. Проверять эти данные будет "независимая, авторитетная компания". Об этом в своем заявлении сообщили IJF.

Заявка этой команды насчитывает 17 атлетов. Она насчитывает 8 мужчин и 9 женщин. Среди них зарегистрировано не менее 7 представителей ЦСКА (офицеров ВС РФ).